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Sağlık

Zayıflamanın yeni yolu bulundu: Dar giysi

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, İngiliz kadınları her alışverişe çıktıklarında en az üç parça “küçük beden” k

18 Mayıs 2009 03:00

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, İngiliz kadınları her alışverişe çıktıklarında en az üç parça “küçük beden” kıyafet alıyorlar.

Bu da, ülkedeki tüm kadınların dolaplarında toplamda 24 milyon parça ufak beden giysi bulunduğu anlamına geliyor.

Bir gün bu dar giysilerin içine girecek kadar zayıflayacaklarını düşünen kadınlar, bu şekilde alışveriş yapmayı, kendilerini zayıflama konusunda harekete geçirecek bir eylem olarak görüyor.

Araştırmaya katkıda bulunan kilo yönetimi firması Lloydspharmacy uzmanlarından Christine Evans, dar bir pantolona ya da küçük bir elbiseye sığabilmenin son derece motive edici olduğunu, bu şekilde alışveriş yapmanın kilo verme açısından gerçekçi hedeflere ulaşabilmek için son derece etkin bir strateji olduğunu söyledi.

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