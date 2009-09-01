Zayıflamak isteyen kadın hemcinsini unutsun

Zayıflamak isteyen kadın hemcinslerini unutup bol bol erkeklerle yemeğe çıksın! Araştırmaya göre kadınlar masadaki erkek sayısı arttıkça daha düşük kalorili, küçük porsiyonlu yemekler seçiyor.



Kadınların hemcinsleriyle yemek yerken karşı cinsle yedikleri yemeğe oranla daha fazla kalori içeren yiyecekleri tercih ettiği ortaya çıktı.



Dünyanın en iyi 100 üniversitesi listesinde yer alan Kanada McMaster Üniversitesi’nce yürütülen ve sonuçları internette yayımlanan, psikoloji, sinir bilimi ve davranışlar bölümlerinin yaptığı araştırmaya göre, kadınların öğle veya akşam yemeğindeki seçimleri, kiminle birlikte yemek yediğine ve yediği kişinin cinsiyetine göre farklılık gösteriyor.

Üniversite bünyesinde çalışan, farklı yemek seçeneklerine sahip üç restoranda yemek yiyen kişilerin tükettiği yiyecekler analiz edilerek yapılan araştırmada, hemcinsleriyle yemek yiyenlerin, erkeklerle aynı masada olanlara oranla daha fazla kalori içeren tercihler yaptığı görüldü.

Bilinçaltına diyet sızmış

Araştırmaya göre, hem kadınların hem de erkeklerin bulunduğu masada yemek yiyen kadın, kadınlarla yemek yerken yaptığı tercihlerden daha düşük kalorili yiyecekler seçiyor.



Masadaki erkek sayısı arttıkça kalorisi fazla olan yemeklerin seçilme oranı da azalma gösteriyor. ‘Yemeğin sosyal bir aktivite’ olduğu bir kez daha vurgulanan araştırmada, diyet endüstrisinin kadın tüketicileri hedef alması ve ürün reklamlarında normal ölçüler yerine hayli zayıf kadınların yer almasının da yemek tercihleri yapılırken etkili olduğu kaydediliyor.

Araştırmaya göre, tercihlerde ‘kişinin ne yemek istediği değil, masadakilerin onu nasıl algılayacağı’ ön plana çıkıyor. Diyet endüstrisinin insanların bilinçaltında etkili olduğu ifade edilen araştırmada, özellikle karşı cinsten biriyle masaya oturulduğunda daha sağlıklı ve daha küçük porsiyonlar tercih edildiği söyleniyor.

Erkeklerde değişiklik yok!

23 bin kişinin yemek tercihlerinin değerlendirildiği bir yıl süren araştırma, diyet endüstrisinin kişiler üzerindeki bilinçli veya bilinçsiz etkisini de net olarak gösteriyor.



Araştırmada kadınlarla ilgili sonuçlar detaylı olarak açıklanırken erkeklerle ilgili sonuçlar bölümünde “Erkeklerin yemek seçimlerinin ne masadaki kişi sayısı ne de bu kişilerin cinsiyetine göre değişiklik gösterdiği görülmüştür” deniliyor.