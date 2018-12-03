Zayıflamak isterken canından oldu (2)

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TOPRAĞA VERİLDİ Muğla'da kilo vermek için tüp mide ameliyatı olan ve rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastane hayatını kaybeden Mustafa Lüleci (29), son yolculuğuna uğurlandı

03 Aralık 2018 17:26

TOPRAĞA VERİLDİ
Muğla\'da kilo vermek için tüp mide ameliyatı olan ve rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastane hayatını kaybeden Mustafa Lüleci (29), son yolculuğuna uğurlandı. Lüleci\'nin, Muğla Adli Tıp Kurumu\'nun morgundan alınan cenazesi, bugün öğlende Menteşe 41 Evler Camii\'ne getirildi. Cenaze törenine Lüleci\'nin babası Necati Lüleci, ağabeyi Adem Lüleci, esnaf arkadaşları, Menteşe Belediye Başkanı CHP\'li Bahattin Gümüş, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Lüleci, kılınan cenaze namazının ardından, Şehir Yeni Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)

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