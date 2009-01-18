Zayıflamak için çubukla yiyin





Barber kitabında yemek çubuğu kullananların daha yavaş dolayısıyla daha az yediğini belirtiyor. Çünkü beynimizin neler yediğimizi kaydetmesi 20 dakikayı buluyor.



Batı yemek kültüründe de küçük porsiyonlar sunulması gerektiğini belirten Barber, çubukla yemek yenmesiyle daha küçük lokmalar alındığını ve sindirim de kolaylaştığını vurguluyor.



Ülke obez olacak



İngiltere Ulusal Obezite Forumu'ndan Dr. David Haslam İngiltere nüfusunun yüzde 24'ünün klinik olarak obez olduğunu ve dikkat edilmezse 2012'ye kadar kadar ülke nüfusunun üçe birinin obez olacağını vurguladı.



İngiltere'nin en önemli kuruluşlarından olan NHS National Health Service 'Ulusal Sağlık Hizmeti'nin aşırı kilolardan dolayı ortaya çıkan diyabet hastalığı, kalp rahatsızlıkları ve kanser vakaları için harcadığı para bir yılda 2 milyar doları buluyor.



Bu rakamın 2050 yılında 100 milyar dolar olacağı düşünülüyor.



Tüm bu sebeplerden dolayı ülke hükümeti bir an önce insanların kendilerini kilo konusunda kontrol altına alması için bir televizyon kampanyası düzenlemeyi planlıyor.

