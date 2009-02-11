Zayıflamak için çok para harcamaya gerek yok

Pahalı diyet programlarına, kitaplarına, diyet haplarına para harcamadan da fazla kilolardan kurtulmak mümkün...



ABD'de Tüketici Raporları Ulusal Araştırma Merkezi (Consumer Reports National Research Center), 21,632 okuyucusuna yaşamları boyunca yemek, diyet ve egzersiz alışkanlıklarıyla kilo durumları konusunda sorular yöneltti.



www.habervakti.com’da yer alan habere göre; kilo vermekte ve verdikleri fazla kiloları geri almamakta başarılı olanların yarısından fazlasının bunu tek başlarına başardıkları, bir diyet programı, kitabı ya da hapı satın almadıkları ve bu konuda bir uzmana da başvurmadıkları ortaya çıktı.



Amerikalıların, zayıflama ürün ve hizmetleri için yaptıkları harcamaların toplamı, yılda 30 milyar Amerikan dolarını buluyor.



"Tüketici Raporları Ulusal Araştırma Merkezi" tarafından 2002 yılında yapılan bir araştırma da, fazla kilolarından kurtulmayı başaranların yüzde 83'ünün bunu kendi başlarına gerçekleştirdiklerini ortaya çıkarmıştı.



Kendi kendilerine diyet yaparak başarılı olanlar artık bilim adamlarının da dikkatini çekiyor.



Ortaya çıkan ve denenen çok sayıda diyet programlarının başarılı olmaması, artık araştırmacıları daha pratik ve uygulanabilir yöntemler ve çözümler bulmaya yöneltiyor.



ABD'de "Tüketici Raporları Ulusal Araştırma Merkezi", hem son araştırmasında kendi kendilerine diyet yaparak başarılı olanlara dayanarak, hem de diyet kitaplarını değerlendirerek fazla kilolardan kurtulmanın ipuçlarını derledi.



Başarının sırları



Hiçbir zaman kilo sorunu olmayanların, hiç bir zaman kucaklarında bir tabak dolusu cipsle de oturmadıkları anlaşıldı.



Bu grubun yemek alışkanlıklarının, fazla kilolarından kurtularak geri almayanlarla aynı olduğu gözlemlendi.



Her iki grubun da sebze, meyve ve tam tahıl ürünleri ağırlıklı beslendikleri, aşırı yağlı yemeklerden kaçındıkları, porsiyonlarına dikkat ettikleri ve düzenli egzersiz yaptıkları anlaşıldı.



Her zaman ince kalmayı başaranlar için bu beslenme ve yaşam biçimi doğal ve kolay bir alışkanlık oluyor. Buna karşılık, fazla kilolarından kurtulmak isteyenler ise bu alışkanlıkları edinmek için önce zorlanıyorlarsa da başarılı oldukça bu alışkanlıkları benimsedikleri görülüyor.



21,632 kişiden hiç bir zaman kilo sorunu olmayan şanslı ilk grubu girenler yüzde16 olurken, çaba harcayarak başarılı olanlar da yüzde 15'i oluşturuyor.



Bu araştırmada, kendi başlarına fazla kilolarından kurtulanlar için başarı ölçüsü, en çok kilolu oldukları zaman esas alınarak, bu kilonun en az yüzde 10'unu kaybetmeleri ve bu yeni kilolarını da en az üç yıl süreyle korumaları oldu.



En büyük grubu ise yüzde 42 ile kilo kaybedemeyenler oluşturdu.



Kilo vermenin temel formülü



Bu formül oldukça basit: Yaktığınız kaloriden fazlasını kesinlikle almayın ve aldığınız günlük kalori miktarını hesaplamayı öğrenin.



Unutmayın, porsiyon miktarı azaldıkça kalori miktarı da azalıyor.



Günlük kalori miktarınızı çok fazla azaltarak metabolizmanızı yavaşlatmayın.



İşe doğru başlayın



Fazla kilolarından kurtulmaya karar verenler, kalori miktarını azaltmak amacıyla genellikle işe kahvaltıyı kaldırmak gibi bir hatayla diyete başlarken, birçok diyet programı da aksine iyi bir kahvaltı yapmayı öneriyor.



Kendi başlarına diyet yapanların yüzde 78'nin sabah kahvaltılarında biraz tahıl gevreği ile meyve yedikleri belirlendi.



Yağları seçin ve miktarını sınırlayın



Yine birçok diyet programında yağ miktarının azaltılması önerilirken artık son zamanlarda yağın türüne göre seçilmesi öne çıkıyor ve yağlar iyi ve kötü olarak iki ana gruba ayrılıyor.



İyi ya da kötü olsun, tüm yağlar fazla kalori demek oluyor. Yağlar genel olarak gram başına 9 kalori içerirken, karbonhidratlar ve proteinlerde gram başına 4 kalori düşüyor.



İyi yağların başında zeytin yağı gelirken, ceviz, badem gibi kuru yemişlerle, deniz ürünleri ve bitkilerde olan omega-3 yağının da unutulmaması öneriliyor.



Sağlıklı beslenmede seçici olun



Seçtiğiniz besinlerin taze ve hazır gıda olmaması da en az içerdikleri kalori kadar önemli.



Hazır gıda seçimlerinde etiketlerini inceleyip içerdikleri yağ cinsi, miktarı, katkı maddeleri, kalori miktarı konusunda bilgi edinerek seçiminizi ona göre yapın.



Hareketsiz kalmayın



Aktif yaşam biçiminin kilo almanızı ve verdiğiniz kiloların geri almanızı engelleyeceğini unutmayın. Hareket ettiğinizde, egzersize zaman ayırabildiğinizde, spor yaptığınızda kalori yaktığınızı, kaslarınızı güçlendirdiğinizi de unutmamalısınız.

