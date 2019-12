Zayıflamak için az kalorili gıdalar tüketin

Protein, yağ ya da şeker miktarı ne olursa olsun, kalp-damar sistemi için faydalı, az kalorili gıdalar tüketme ve spor yapmanın en iyi zayıflama yöntemi olduğu bildirildi.



ABD Sağlık Enstitüleri tarafından yapılan araştırmada, son yıllarda moda haline gelen farklı diyet türleri karşı karşıya getirildi.



Yüzde 38'i erkek, yüzde 62'si kadın, 30 ila 70 yaşında, fazla kilolu ya da obez 811 gönüllünün katıldığı, iki yıl süren araştırmada, son dönemde çok tutulan, un, şeker, patates gibi karbonhidratlı besinleri yasaklayan, protein ve yağa izin veren tartışmalı Atkins ya da et ve et ürünlerini yasaklayan, sebze-meyve ağırlıklı Ornish gibi diyetler test edildi.



Dört farklı diyeti, temel besinler olan protein, yağ ve şeker bakımından farklı porsiyonlarda gönüllülere uygulayan araştırmacılar, 6 ayın sonunda ve daha sonra 2 yılın sonunda, tüm katılımcıların benzer şekilde zayıfladığını gördü. 6 ayın sonunda ortalama 5,9 kilo veren katılımcıların bel çevresinin 6 ayda 2,54 santimetre, 2 yılın sonunda da 7,62 santimetre inceldiği belirlendi.



Yemek yeme tutkusu, tokluk ve açlık hissi ile diyetten memnuniyet derecesinin de tüm katılımcılarda benzer olduğunu gözlemleyen araştırmacılar, bu sonuçların kalp-damar sistemine yararlı, az kalorili bir diyet yapıldığında zayıflanabildiğini, tek bir yaklaşımın olmadığını gösterdiğini vurguladı.



Araştırmacılardan Dr. Elizabeth Nabel, sonuçların kilo vermesi gereken kişilere diyet seçme konusunda esneklik sunduğuna, bunun da diyeti sürdürme şansını artırdığına dikkati çekti.



Günlük ihtiyaçlarına göre günde 1200 ila 2400 kalori tüketen katılımcılara haftada bir kez en az 90 dakika hızlı yürüyüş gibi orta yoğunlukta hareketler de yaptırıldı.



Araştırma "New England Journal of Medicine" dergisinde yayımlandı.



(AA)