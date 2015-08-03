Zayıflama ilaçları yasağa rağmen satışta

Batman’da zayıflama ilacı içerek kalp krizi geçiren ve komaya giren Rumeysa Doğu’nun içtiği “Prolife Fx15” adlı zayıflama ilacının Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın toplatma girişimine rağmen hâlâ satıldığı belirlendi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın piyasadan toplattığını açıkladığı ve satan internet hesapları için suç duyurusunda bulunduğu ilacın yasaklanıp yasaklanmadığını kontrol etmek için ilacın siparişini veren Milliyet’in haberine göre; ilacın satışının yapıldığı çok sayıda internet adresi bulunuyor. Büyük tehlike saçan ilaç, kargoyla rahat bir şekilde alıcılara ulaştırılıyor.

Ürünü satışa sunan internet sitelerinden biri olan “www.fx15satis.gen.tr” adlı sitedeki yetkiliden ürün talep edildiğinde, yetkilinin arayan kişinin hastalığının ve yaşının ne olduğunun sorulmadı. Yetkili, “Ürünlerimiz diğer zayıflama ürünlerine göre daha fazla satılıyor ve birinci sırada yer almaktadır. Yağ yapma ve iştah kapama özelliğine sahip olduğundan ekstradan rejim yapmanıza da gerek yok. Ürünümüz tamamen doğaldır ve herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır” dedi.

Ürünü satın almadan önce satıcıya telefon açan Milliyet muhabiri tarafından, benzer bir ürün kullanıldığının ve sağlık sorunu yaşadığının söylenmesine rağmen satıcı şunları söyledi: “Ürünümüzü 5 yıldır satıyoruz ve şimdiye kadar herhangi bir sorun yaşanmadı. Benzer bir ürün daha önce kullanırken sağlık sorunu yaşamış olabilirsiniz fakat bizim ürünümüzde böyle bir sorunun yaşanmayacağı kesindir. Aktarlardan bu gibi ürünleri almayın. Ürünlerimiz yurtdışından gelmektedir ve Türkiye’de üretimi bulunmamaktadır.”

Bir diğer adres olan “www.fx15.in”de de satıcı “Sibütramin maddesi tüm zayıflama ürünlerinin içerisinde bulunan bir maddedir fakat FX15 içerisinde bu madde çok az miktarda bulunmaktadır ve herhangi sağlık sorunu da teşkil etmemektedir. Gönül rahatlığıyla ürünümüzü tüketebilirsiniz” dedi. Bunun üzerine Milliyet muhabirinin siparişi üzerine 3 gün içerisinde ilaç, gazeteye kargoyla gönderdildi. 55 lira karşılığı satın alınan ilacın prospektüsünde “sibütramin” yazmaması ve ürünün faturasında ‘Kontör’ olarak görülmesi dikkat çekti.

İlaçın patentini alan ve ürünün Türkiye’ye girmesini sağlayan firma sahibi Hasan Hüseyin Sarı, ilacın ithalatının 2007 yılından bu yana durdurulduğunu söyledi. Sarı, “HHS Bitkisel ürünler olarak hizmete sunduğumuz FX15 isimli diyet destek ürünümüzün çok fazla sahtesi piyasaya sürülmüştür. İçerisinde ne olduğu belli olmayan bu ürünlerin sağlığınız açısından tehlikeli olabileceğinden 2007 yılında ürünün ithalatı durdurulmuştur. Bizim adımız (HHS) kullanılarak satılan bu ürünlerin tamamı sahtedir” açıklamasını yaptı.

Rümeysa Doğu’nun ardından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Bakanlığımız Prolife FX15 isimli üründe ilaç etken maddesi sibütramini tespit etmesi üzerine ihtiyati tedbir uygulayarak bu ürünü piyasadan toplatmıştır. Yine bu ürünün yaygın olarak internet üzerinden satışının yapıldığı tespit edildiğinden 36 internet sitesi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur” denilmişti.