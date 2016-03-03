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Sağlık

Zayıflama ilaçları 24 saat içinde öldürebiliyor!

Obezite tedavisinde kullanılan bazı ilaçların ölümcül sonuçlara yol açtığının bildirildi

03 Mart 2016 15:31

Beyin iştah merkezini baskılayan bazı zayıflama ilaçlarının yan etkiler gösterdiğini ve özellikle ergenlik yaşındakileri tehdit ettiğini belirten Doç. Ulaş Saz, "3-4 saatte tüm vücuda yayılıyor ve 24 saatte öldürebiliyor" dedi. Dün de zayıflama ilacı içtiği için 15 yaşındaki Belgin isminde genç kız hayatını kaybetti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ege Üniversitesi Çocuk Acil Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ulaş Saz, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde zayıflama hapı kullandıktan sonra fenalaştığı ileri sürülen ve hayatını kaybeden lise öğrencisi Belgin Elmalı'nın kesin ölüm nedeninin henüz bilinmediğini, ancak obezite tedavisinde kullanılan bazı ilaçların ölümcül sonuçlara yol açtığının bilindiğini söyledi.

 

Ölümlere yol açtığı için 2010'da yasaklandı

 

"Sibutramin hidroklorür monohidrat" içerikli ilaçların ölümlere yol açması nedeniyle 2010 yılının Ekim ayında tüm dünyada yasaklandığını hatırlatan Doç. Saz, yine de Çin'de üretilen aynı içerikli ilaçların internet üzerinden satın alınabildiğine dikkati çekti. Çocukların ve gençlerin kolayca ulaşabileceği bu ilaçların anfetamin içermeyen iştah baskılayıcı olarak etki gösterdiğini, antidepresan özellikler taşıdığını da söyleyen Saz, 1-2 saatte emilen bu ilacın 3-4 saatte tüm vücuda yayıldığını dile getirdi.

 

"Kişi havale geçirerek ölebilir"

 

Kısa sürede zayıflatan ilaçların 24 saatte de öldürebildiğini söyleyen Saz, "Kullanımı yasak olan bu ilaçlar, kısa sürede tansiyon, nabız ve ateş yüksekliğine, ciddi karaciğer yetmezliğine neden olabiliyor. Hasta havale geçirerek ölebiliyor. Muhtemelen bu çocuğun da kalbini ya da beynini etkilemiş olabilir" diye konuştu.

 

İnternet üzerinden satılıyor, en çok ergenler talep ediyor

 

Saz, "sibutramin hidroklorürmonohidrat" içerikli ilaçların başka kod isimlerle de internet üzerinden satılabileceğini anlattı.

Bu ürünlere özellikle ergenlik döneminde olanların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Saz, Türkiye'de ortalama her 3-4 ayda bir yasaklanan haplar, tehlikeli cerrahi yöntemler nedeniyle ölüm vakalarının yaşandığına dikkat çekti.

 

"Bu ürünlerin sanal ortamda pazarlanmasının önüne geçilmeli"

 

Zayıflama ilaçları, çayları ya da haplarının sanal ortamda pazarlanmasının önüne geçilmesi gerektiğine işaret eden Saz, zayıflamak isteyenlerin internetten ilaç almak yerine uzman doktorlara, diyetisyenlere başvurması ve spora başlaması gerektiğini dile getirdi.

Özellikle gençlik döneminde psikolojik rahatsızlıklara neden olan obeziteye karşı çocuklukta önlem alınması gerektiğini söyleyen Ulaş Saz, ebeveynlere "dengeli beslenme" uyarısında bulundu.

 

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