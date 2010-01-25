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Sağlık

Zayıflama ilacına toplatma kararı

Sağlık Bakanlığı, Sibutramin ihtiva eden bir zayıflama ilacının, kalp hastalarında risk oluşturduğu için toplatılmasına karar verdi.

25 Ocak 2010 02:00

T24 - Sağlık Bakanlığı, Sibutramin ihtiva eden bir zayıflama ilacının, kalp hastalarında risk oluşturdu için toplatılmasını ve satışının durdurulmasını kararlaştırdı.



Avrupa İlaç Ajansı, “Sibutramin” ihtiva eden ilaçların kardiovasküller (kalp) hastalığı olanlarda risk oluşturduğu gerekçesiyle Avrupa Birliği pazarından kaldırılmasına ve ruhsatlarının askıya alınmasına karar verdi.


Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü de bu karar doğrultusunda, “Reductil 10 Mg kapsül” ve “Reductil 15 mg. Kapsül” adlı ilaçların tüm serilerinin tedbir amacıyla eczane, ecza deposu, hastane seviyesinde piyasadan toplatılmasına ve satışının durdurulmasına karar verdi.


Sağlık Bakanlığının kararının ilgili ilaç firmasına, Türk Eczacılar Birliğine illerin Sağlık Müdürlüklerine duyurduğu bildirildi.

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