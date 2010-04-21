Zayıflama ilacı ölüme götürdü

T24 - Fazla kilolarından yakındığı için ilaç alarak 6 ayda 11 kilo zayıflayan İstanbul Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Öğrencisi 24 yaşındaki Ebru Atabeyoğlu, akrabası kızın nişanında dans ederken rahatsızlanarak babasının kollarına yığıldı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kız yaşamını yitirdi.



Merkez Osmangazi İlçesi Altıparmak Mahallesi’nde oturan Gürsel- Nevzat Kemal Atebeyoğlu çiftinin 2 kızından büyüğü olan, İstanbul Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Öğrencisi Ebru Atabeyoğlu, aşırı kilolarından kurtulmak için iddiaya göre doktordan destek almadan ilaç kullandı.



Kullandığı özel ilaç ile son 6 ayda 11 kilo zayıflayıp 63 kiloya düşen Ebru, dün kasıklarındaki ağrı nedeniyle ailesi tarafından Muradiye Devlet Hastanesi’ne getirildi. Burada tetkikleri yapılan kendisine ağrı kesici iğne yapılan Ebru, taburcu edildikten sonra ailesiyle birlikte çok sevdiği bir akrabasının nişan törenine gitti. Saat 23.00 sıralarında nişan töreninde dans eden Ebru rahatsızlanınca babasının kollarına yığıldı. Hastaneye kaldırılan genç kız doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.



Ebru’nun beklenmedik ölümü ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu. Hastane önüne gelen yakınlarısuinir krizleri geçirirken, Ebru’nun cesedi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmaya Bursa Cumhuriyet Savcılığı’nca başlandı.







