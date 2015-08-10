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Yaşam

Zayıflama ilacı içerek komaya giren Rumeysa'dan iyi haber!

Genç kız 1 ay aradan sonra kendine geldi, ilk sözü "baba" oldu

10 Ağustos 2015 20:47

Batman'da zayıflama ilacı içtikten sonra kalp krizi geçiren ve komaya girerek yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı yaşayan Rumeysa Doğu, yaklaşık bir ay aradan sonra konuştu. 

Yaklaşık bir ay önce içtiği zayıflama ilacı yüzünden kalp krizi geçirerek, Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 15 yaşındaki Rumeysa Doğu, 7 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü.

İHA’nın haberine göre; Batman’da yapılan tedavinin ardından Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla Ankara'da bulunan özel bir hastaneye sevk edilen Rumeysa'nın, solunum cihazına bağlı olarak yaşam mücadelesi verirken, kısa bir süreliğine kendine geldiği ve “baba” dediği belirtildi.

Batman Bölge Devlet Hastanesi yetkilileri, Doğu’nun tedavisi ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı: .

“15 yaşındaki Rumeysa Doğu isimli hasta, 14.07.2015 tarihinde evde kardiyak arrest (kalp durması) geçirip, 5 dakika evde yakınları tarafından müdahale edildikten sonra tam donanımlı 112 acil ambulans ekibi ile Batman Bölge Devlet Hastanemiz Acil Servisine getirilerek 15 dakika kardiyak resusitasyon (kalp masajı) yapıldıktan sonra hayata döndürülmüş olup, hastanemiz 3. basamak genel yoğun bakım ünitesine alınmıştır.”

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