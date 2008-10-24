Zayıflama hapının satışı durduruldu!

İntihara ve ani ölümlere yol açabildiği gerekçesiyle zayıflama hapı Acomplia'nın satışı durduruldu.



Avrupa İlaç Kurumu (AMA) "zararının yararını geçtiği" gerekçesiyle ilacın lisansını askıya alma kararı aldı.



AMA'dan yapılan açıklamada, "Ciddi psikiyatrik rahatsızlıkların, klinik denemelerde ortaya çıkandan çok daha fazla olabileceği" sonucuna varıldığı kaydedildi. Açıklamada, ilacın "gerçek hayatta" klinik denemelerdekinden daha az etkili olduğunun da kanıtlandığı belirtildi.



İlaç, 2. tip diyabet hastalarıyla kolesterol problemleri olan obez ve şişman hastalar için üretilmişti.



Ancak her 10 kişiden birinde, depresyon, anksiyete, sinirlilik gibi ruhsal problemlerin görülebileceği ortaya çıkmıştı.



İlacın 2 yıl önce piyasaya çıkmasından beri İngiliz hastalar 2500 kadar yan etki şikâyetinde bulundular.



Biri intihar olmak üzere 7 ölümün ilaç kullanımından kaynaklandığı tahmin ediliyor.



(AA)

