Zayıflama hapı yüzünden hastanelik oldu

Balıkesir'de radyodan duyarak sipariş ettiği zayıflama hapını kullandıktan sonra rahatsızlandığı iddia edilen 35 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Kalp çarpıntısı başlayan ve hastaneye giden Gülmez, haptan kaynaklanabileceğinin söylenmesi üzerine kullanmayı bıraktı. Bir süre sonra fenalaşan Gülmez, iki hafta önce yakınları tarafından Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Gülmez, yaşam mücadelesi veriyor.

Hastane Başhekimi Opr. Dr. Hasan Hocaoğlu, hastanın makineye bağlı ve durumunun ağır olduğunu belirterek, ''Şuur kaybı var. Böbrekler başta olmak üzere bütün organlarında sorun var'' dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Yılmaz ise kullandığı ileri sürülen hapları ailesinden aldıklarını ve incelenmek üzere Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'ne gönderdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

''Henüz hapla ilgili bize bir sonuç gelmedi. Piyasada bu ilacın izni var mı yok mu bilmiyoruz, incelemelerden sonra netlik kazanacak. Ürün cidden tedavi ediyor mu, etmiyor mu kimyasal içerik var mı yok mu bilmek gerekir. Bitkisel takviye olarak satılan ürünlerde ilaç varsa Sağlık Bakanlığı ruhsatı olması gerekiyor. Gıda takviyesi olanlara ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı veriyor. Ancak ne yazık ki, gıda takviyesi olanların ilaç içerebildiği biliniyor. Ruhsatları olmadan satıldıkları gibi ruhsattan sonra el altından madde (ilaç) katarak satıldıkları biliniyor. Vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor. Açıkta satılan, gıda takviyesi olarak bilinen, ruhsatsız, denetimsiz ürünleri kullanmasınlar. Ruhsatsız olanların içinde ne tür ilaç ya da kimyasal kullanıldığını bilmiyoruz.''