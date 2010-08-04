Zayıflama hapı ölüme götürdü

T24

Bağırsakları tahrip olmuş

9 ürün inceleme altında

İnternette hâlâ satılıyor

PERDE ARKASINDAKİ TEHLİKE: SIBUTRAMIN



Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde yaklaşık 2 ay önce karın ağrısı, ishal ve kusma şikayetleri sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 23 yaşındaki Nilay Dinçer’in kullandığı “Pepper Time” (kırmızı biber hapı) isimli zayıflama ilacı Sağlık Bakanlığı tarafından toplatıldı. İlacın içinde “sibutramin” bulunduğunu belirleyen yetkililer, piyasadaki 9 ilacın içinde de bu etken maddeden olduğunu belirterek uyarı yaptı. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre;Endişeler ‘sibutramin’ üzerinde yoğunlaşıyor. Zira bu madde, bu yılın başında AB’den gelen uyarı üzerine pekçok ülkede yasaklandı. O dönem Türkiye de harekete geçti ve Sağlık Bakanlığı bu maddeyi bulunduran Reductil adlı ilacı tüm eczanelerden ve depolardan toplattı. Ancak Reductil, sibutramin içeren tek marka değildi. Zayıflama hapı içenler rahatlıkla bu ilaçlara ulaştı! Genç bir kadının ölümü ise gözleri tekrar bu tür haplara çekti.Evli ve bir çocuk annesi Nilay Dinçer’in rahatsızlanarak özel bir hastanede tedavi altına alınması ve bir süre sonra da hayatını kaybetmesi üzerine inceleme başlatan Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü, hastanın tedavi ve ölümü sürecini mercek altına aldı. Bu sırada soruşturma başlatan Sağlık Bakanlığı da genç kadının hastaneye başvurduğu andan itibaren kullandığı ilaçları, yapılan tetkikleri ve düzenlenen raporları sağlık müdürlüğünden talep etti.Genç kadının yapılan tahlillerinde bağırsaklarının tahrip olduğu bilgisine ulaşan yetkililer, Dinçer’in bir süre önce zayıflama hapı kullandığını belirleyerek, söz konusu ilaçla ilgili çalışma başlattı. Nilay Dinçer’in kullandığı “Pepper Time” isimli zayıflama ilacının “sibutramin” etken maddesi içerdiği belirlendi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde tüm eczanelerde satışı yapılan ilacı toplattı.Yetkililer, yapılan incelemelerde piyasada Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın onayıyla satılan 9 çeşit ürünün de incelemeye alındığını bildirerek, söz konusu zayıflama ilaçlarında da “sibutramin” etken maddesine rastlanıldığının altını çizdi. Bu ilaçlardan ikisinin halk arasında “biber hapı” olarak bilinen zayıflama kapsüllerinden olduğunu vurgulayan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, bu hapların zararları konusunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı da uyardı. Çoğunluğu Çin malı olduğu bildirilen zayıflama haplarının ise halen birçok eczanede satıldığı saptandı.Sağlık Bakanlığının toplattığı ve dağıtımını yasakladığı ‘Pepper Time’ın halen bazı internet sitelerinde satıldığı belirlendi. Zayıflama ilacının sipariş üzerine kutusu 49 liradan istenilen adrese gönderildiği ortaya çıktı. “İster zayıflayın, ister ideal kilonuzu koruyun” sloganıyla satılan ilaçla ilgili bazı kullanıcıların olumlu sonuçlar aldığına dair yazdıkları yorumlar da dikkati çekti.İlk olarak Abbot firması tarafından kullanılan ‘sibutramin’den, obezite tedavisinde iştah kesici olarak faydalanılıyor. Antidepresan kullananların, alkoliklerin, damar hastalığı, hipertansiyonu, tiroidi bulunanların ve hamilelerin bu maddeyi kullanmaması gerekiyor. 2006’da Kanada ve Yeni Zelanda, “Reduce Weight” isimli ilacı sibutramin içerdiği gerekçesiyle yasakladı. FDA de 2009’da sibutramin içerdiği tespit edilen 34 farklı zayıflama ilacına yasak getirdi. Avrupa İlaç Dairesi 21 Ocak 2010‘da sibutramin satışının durdurulmasını tavsiye etti. Bu adımın ardından Abott firması AB ülkelerinde bu maddeyi bulunduran ilaçları satmayacağını açıkladı. 130 binden fazla üyesi olan ‘Public Citizen’ isimli tüketici kuruluşu 2002’den beri FDA’in bu etken maddenin bulunduğu ilaçların iznini kaldırmasını istiyor. Grup en az 50 kişinin bu madde nedeniyle öldüğünü iddia ediyor.