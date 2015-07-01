Zayıflama çayının yan etkisi hamile kalmasına neden oldu!

Altı ay boyunca zayıflama çayı içen 26 yaşındaki kadın, doğum kontrolü hapı kullanmasına rağmen hamile kaldı.

Vatan'da yer alan habere göre, pek çok kişinin kullandığı bir zayıflama çayını kullanan Naomi, hap kullanmasına rağmen neden hamile kaldığını tespit edebilmek amacıyla zayıflama çayının yan etkilerini araştırdığında bu tür çayların doğum kontrol ilaçlarını etkisiz bırakabileceğini öğrendi.

Kendisi gibi başkalarının da olduğunu öğrenen Naomi, bu kadar önemli bir bilginin çay paketinin üzerinde neden yazmadığı konusunda tepki gösterdi.