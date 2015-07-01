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Yaşam

Zayıflama çayının yan etkisi hamile kalmasına neden oldu!

26 yaşındaki kadın, doğum kontrol hapı kullanmasına rağmen hamile kaldığını öğrenince şaşkınlık yaşadı

01 Temmuz 2015 12:46

Altı ay boyunca zayıflama çayı içen 26 yaşındaki kadın, doğum kontrolü hapı kullanmasına rağmen hamile kaldı. 

Vatan'da yer alan habere göre, pek çok kişinin kullandığı bir zayıflama çayını kullanan Naomi, hap kullanmasına rağmen neden hamile kaldığını tespit edebilmek amacıyla zayıflama çayının yan etkilerini araştırdığında bu tür çayların doğum kontrol ilaçlarını etkisiz bırakabileceğini öğrendi.

Kendisi gibi başkalarının da olduğunu öğrenen Naomi, bu kadar önemli bir bilginin çay paketinin üzerinde neden yazmadığı konusunda tepki gösterdi.

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