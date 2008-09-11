Zayıf olmak sağlıklı olmak anlamına gelmez

Zayıflamanın estetik yolları

Ankara Tabip Odası, son günlerde kamuoyuna yansıyan "zayıflamak uğruna başvurulan sağlıksız diyet ve uygulamalarla" ilgili olarak yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından sağlığın "kişinin bedenen, ruhen ve sosyal olarak tam bir iyilik halinde olması" şeklinde tanımlandığı belirtildi.Bireylerin zayıflamaları gerektiğine ilişkin karar alınırken Beden Kitle Endeksi'nin (BKİ) yol gösterici olabileceği ifade edilen açıklamada şöyle denildi:"BKİ, vücut ağırlığının kg cinsinden, boy uzunluğunun metre cinsinden değerinin karesine bölümü ile elde edilir. Normal kabul edilen değer aralığı 18,5-24,9 aralığıdır.Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, değerlerin 18,5'tan az olması beslenme yetersizliği, 18,5-19,9 aralığı normal kabul edilebilir, 20,0-24,9 normal, 25,0-29,9 kilolu, 30,0 ve üzeri ise şişman olarak kabul edilmektedir."Kişilerin sağlıklı ya da hasta olmasını etkileyen faktörlerin birbirinden farklılık gösterdiğine dikkat çekilen açıklamada, beslenme programının uzman hekim tarafından verilmesi gerektiği bildirildi.