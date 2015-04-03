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Dünya
Deutsche Welle

Zayıf mankene çalışma yasağı

Fransa Ulusal Meclisi aşırı zayıf mankenlerin podyumda boy göstermesini yasaklayan yasayı kabul etti.

03 Nisan 2015 20:42


Yeni yasa uyarınca Fransız sağlık makamları bir Vücut-Kütle-Endeksi hazırlayacak ve mankenlerin çalışmak için altına düşmemesi gereken rakamları belirleyecek. Moda ajansları kilosu belirlenen ölçülerin altında olan mankenleri çalıştıramayacak. Çalıştırmaları halinde sorumlulara 75 bin euroya kadar para ve 6 ay hapis cezası verilebilecek. Ayrıca aşırı zayıflamayı teşvik eden internet sayfalarına da 10 bin euro para ve 1 yıl hapis cezası öngören yasa da perşembe gecesi mecliste kabul edildi.

Sosyalist Parti'den milletvekili Olivier Veran "Bu cezalandırmanın tüm sektörü düzenleyecek etkiler yaratması hedefleniyor" diye konuştu.

Moda ajansları tepkili

Ulusal Mankenlik Ajansları Birliği (SYNAM) kararın "anoreksiya ile zayıflığı birbirine karıştırmak" olduğunu açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada bazı mankenlerin doğal olarak çok zayıf olduğu ve bu yasayla birlikte ayrımcılığa uğrayacağı belirtildi.

SYNAM Başkanı Isabelle Saint-Felix "Anoreksiyanın kriterlerine baktığınızda bunun sadece vücut kitle endeksi değil aynı zamanda psikolojik kriterler, saç dökülmesi, diş hastalıkları gibi ölçüleri olduğu görülür" dedi. Saint-Felix "Mankenlerin sağlıklı olması önemli ama çok zayıf mankenlerden kurtularak artık anoreksiya hastalarının olmayacağını düşünmek biraz basit bir yaklaşım" diye konuştu.

Fransa'da 30 ila 40 bin arasında anoreksiya hastası olduğu tahmin ediliyor. Özellikle genç kadınlarda görülen ve ölüm riski taşıyan bu hastalık aşırı zayıflama tutkusu ile başlıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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