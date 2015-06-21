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Spor

Zayıf Jamaika'yı 1-0 yenen Arjantin tat vermedi

Copa America'da zayıf Jamaika'yı Higuain'in golüyle yenebilen Arjantin'de 100. milli maçına çıkan Lionel Messi etkisizdi

21 Haziran 2015 11:28

Copa America B Grubu'nda Arjantin, Jamaika'yı 1-0 yenerek 7 puanla gruptan lider olarak çıktı. Arjantin'de 100. milli maçına çıkan Lionel Messi silik görüntüsüyle dikkat çekerken, Manchester United'lı Angel Di Maria maçın kahramanı oldu.

11. dakikada Arjantin öne geçti. Di Maria'nın soldan ortasında topla buluşan Higuain, savunmadan Morgan'dan sıyrılıp golü attı.

22'de yine Di Maria'nın pasında Higuain'in vuruşunda top direğe çarpıp dışarı gitti.

39'da Messi ile verkaç yapan Di Maria'nın şutunda ise Jamaika savunması topu son anda çizgiden çıkarttı.

42'de Rojo'nun savunmadan seken ortasında Di Maria'nın sert vuruşunu kaleci Miller kornere tokatladı.

52'de günün başarılı ismi Manchester United'lı Di Maria'nın vuruşunda top direkte patladı.

67'de Jamaika'dan Brown'ın 25 metreden şutu kaleci Romero'da kaldı.

Ntvspor'da yer alan habere göre, Brezilya çeyrek finalde en iyi üçüncülerden Venezuela ya da Ekvador ile eşleşecek.

ARJANTİN-JAMAİKA: 1-0

STAT: Estadio Sausalito

HAKEMLER: Julio Bascunan, Carlos Astroza, Marcelo Barraza (Şili)

ARJANTİN (4-3-3): Romero; Zabaleta, Garay, Demichelis, Rojo - Biglia, Mascherano, Pastore (Dk. 59 Pereyra) - Messi, Higuain (Dk. 72 Tevez), Di Maria (Dk. 84 Lamela)

JAMAİKA (4-5-1): Miller - Mariappa, Hector (Dk. 71 Taylor), Morgan, Lawrence - McCleary, Austin, Watson, McAnuff, Laing (Dk. 71 Dawkins) - Brown (Dk. 78 Barnes)

GOL: Higuain (Dk. 11)

SARI KARTLAR: Pastore (Dk. 45), Zabaleta (Dk. 90+2) / Laing (Dk. 31), Hector (Dk. 51), Austin (Dk. 52) 

 

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