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Spor

Copa America'da Brezilya'ya Kolombiya darbesi

Bu sonuçla Brezilya'nın 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi

19 Haziran 2015 16:20

2015 Copa America C Grubu'nda Kolombiya, Brezilya'yı 1-0 mağlup etti.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen 2015 Copa America'de Kolombiya, Brezilya'yı 1-0 mağlup etti.

Şili'nin başkenti Santiago'daki Monumental David Arellano Stadı'nda oynanan C Grubu karşılaşmasında Brezilya ile Kolombiyakarşılaştı.

Kolombiya 35. dakikada Jeison Murillo ile bulduğu golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın 90+6'ncı dakikasında Brezilyalı Neymar ile Kolombiyalı Carlos Bacca arasında yaşanan tartışmanın ardından iki oyuncu da kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Brezilya'nın 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Turnuvaya, C Grubu'ndaki Peru-Venezuela karşılaşmasıyla devam edilecek.

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