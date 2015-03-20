Zayıf Euro'nun laneti



Euro, ihracatçı Alman şirketleri için önemli olmaktan çıkıyor. 2014 yılında AB dışındaki ülkelerle ortak para birimi üzerinden yapılan işlemlerin oranı yüzde 62'ye geriledi. Bu oran 2010 yılından bu yana sürekli düşüyor. Euro yerini Amerikan Doları'na bırakmaya başladı ve AB dışındaki ülkelere yapılan ihracattaki dolar kullanımı bir yılda yüzde 23'ten yüzde 26'ya yükseldi.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nin dış ticaret masası başkanı Volker Treier, dış ticarette ödeme birimi olarak daha az Euro kullanılmasını yurtdışında Avrupa ortak para biriminin daha az kabul görmesine bağlıyor. Treier, DW'ye yaptığı açıklamada Euro'nun ticari ödeme aracı olma özelliğini kaybetmesinin Avrupa'nın ekonomik gelişmesinden duyulan güvensizlikle ilgili olduğunu belirtti.

Para biriminin gücünü, güçlü bir ekonomik bölgenin ödeme aracı olmasından aldığını ifade eden Alman dış ticaret uzmanı Treier, Fransa ve İtalya gibi büyük Avrupa ekonomilerinin yapısal reformlarda ilerleme sağlayamamasının Avrupa'yı yol ayrımına getirdiğini belirttikten sonra sözlerini şöyle sürdürdü: “Amerikan Merkez Bankası düşük faiz uygulamasını terk etmeye hazırlanırken, Avrupa Merkez Bankası ucuz para politikasına öncelik tanıyarak Amerikan Doları'nı ticaret ortakları için daha cazip kılıyor. Tabii buna Yunanistan krizini de eklemek lazım.”

Euro'nun güven krizi

Alman Dış Ticaret Konfederasyonu'ndan Gregor Wolf da ucuz para politikasının ihracatçı açısından taşıdığı dezavantajların bununla sınırla kalmadığını, kur garantisinde başvurulan araçlara daha fazla ihtiyaç duyulduğunu, ortak para biriminin uğradığı devalüasyonun küçük işletmeleri vurduğunu ve yüksek zarara yol açtığını söyledi. Para uzmanı Wolf, genç sanayi ülkelerinin artan özgüvenlerinin ışığında Euro üzerinden iş bağlantısı yapmaya gerek duymadığını ifade etti.

Almanya'nın dolar bölgesine yaptığı ihracatın artmasında Euro'nun değer kaybetmesi kadar Amerikan ekonomisinin kısa zamanda toparlanması ve BRIC ülkelerinin teklemeye başlamasıyla dolar bazlı ticaretin artması da rol oynadı.

Konjonktür ve ihracata etkisi aldatıcı olabilir

Volker Treier de Euro'nun değer kaybetmesinden Almanya'nın kârlı çıktığını ve Euro kurunun ihracata olumlu etki yaptığını hatırlattı. Ancak Treier ucuz Euro sayesinde kazanılan rekabet gücüne güvenip arkasına yaslanma tehlikesi karşısında da uyarıda bulundu. Treier dış etkilerle kazanılan rekabet gücünün ürün ve üretim metotlarının geliştirilmesinden kaynaklanmadığını ve para kurları arasındaki hızlı dalgalanmanın ileriye yönelik tahminde bulunmayı zorlaştırdığını söyledi. Treier dış ticaret hesaplarının Euro üzerinden yapılmaması durumunda kur oynamalarının ihracatçı şirketlerin gelir gider hesaplarını bozabileceğine de dikkat çekti.

Her iki uzman da Euro'nun eski itibarına kavuşabilmesi için ortak para bölgesindeki borç krizine çözüm bulunmasının şart olduğu görüşünde. Gregor Wolf, krizden kurtulmak için gerekeni yapma kararlılığını gösteremeyen Avrupalıların para birimiyle diledikleri gibi oynamalarının güveni sarstığını ve bunun ceremesini de ihracatçı ile tüketicinin çektiğini sözlerine ekledi.