T24 - Cihaner, İsmailağa dosyasının Erzurum’a ‘cemaatin ve organize işlerinin’ aklanması için götürüldüğünü söyledi





İsmailağa dosyasında savcının “yapılanmanın silahsız olduğu” görüşünü ve beraat istemini değerlendiren eski Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner, dosyanın örtüldüğünü belirterek “Merkezdekiler ve bunlara destek veren siyasiler hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Zavallı diyebileceğim insanların üzerine yıkıldı” dedi.Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:





‘Amaçlarına ulaştılar'



Erzurum Özel Yetkili Savcılığı’nın kendisiyle aynı görüşü paylaştığı eski Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner, İsmailağa cemaatine yönelik soruşturma dosyasının Erzurum’a “cemaatin ve organize işlerinin” aklanması için götürüldüğünü söyledi. Cemaatlere yönelik benzer soruşturmaları yapacaklara gözdağı amacının da taşındığını vurgulayan Cihaner, dosyanın örtüldüğünü ve “Merkezdekiler ve bunlara destek veren siyasiler hakkında hiçbir işlem” yapılmadığını söyledi.



Cihaner, Erzincan-Erzurum hattında yaşanan cemaat davasında, Erzurum Savcılığı’nın süreci en başa alan “yapılanmanın silahsız olduğu” görüşüyle beraat istemini, değerlendirdi.



Geçen ay çıkarılan kararname ile Erzincan Başsavcılığı’ndan alınarak Adana Savcılığı’na atanan Cihaner, kendisinin hem HSYK’ye gönderdiği savunma yazısında, hem müfettişlere verdiği ifadesinde hem de hakkındaki davalardaki savunmalarında, sürekli olarak yapılanmanın silahlı olmadığını dolayısıyla soruşturma yetkisinin özel değil genel yetkili savcılıklarda olduğunu vurguladığını anımsattı. Cebir ve şiddet kullanmayan bir yapının özel yetkili savcılarca soruşturulacak denmesinin hukuki olarak yorumunun olanaksız olduğuna işaret eden Cihaner, şunları söyledi: “Bunun böyle olmadığını, haklı olduğumu görmek için hukukçu olmayı bırakın Türkçe bilmek yeterliydi. Bu olanlar, neyin kurtarılmak ve neyin örtülmek istendiğinin göstergesidir. Çünkü dosyada zimmet de dahil çok sayıda suçlama vardı. Organize bir örgütlülük söz konusuydu. Suçlar örgütlü işleniyordu. Ama bunların üzeri örtüldü. Bu tür yapılanmalar Türkiye’nin her yerinde faaliyet yürütüyorlar. Sanki böyle bir yapılanma yok da biz uydurmuşuz gibi davranıldı. Oysa İstanbul’un orta yerinde bile olduğunu biliyoruz. Bunların yasayla yaptırıma bağlandığını biliyoruz. Ama bunlar örtbas edildi.”





‘Siyasilere işlem yapılmadı’



“Yapılanma” olarak nitelendirdiği cemaatin, kendi öğretmenini yetiştirdiği, bunları Türkiye’nin dört bir yanına atadığı, teftiş ettiği ve maaş ödediğine ilişkin delillerin soruşturma dosyasında olduğuna dikkat çeken Cihaner, “Böyle olmasına rağmen yalnızca Erzincan’da 5-10 kişinin yaptığı bir işmiş gibi gösterildi. Zavallı diyebileceğim insanların üzerine yıkıldı. Merkezdekiler, bunlara destek veren siyasiler, tesadüf sonucu ele geçirdiğimiz delillerle ilgili hiçbir şey yapılmadı. Olay hukuki yorum farkı zannedildi. Baştan beri Türkçe bilmek yeterliydi” dedi.



“Bu dosya bu yapılanma aklansın, benzer yapılanmalara yönelik soruşturmaların önü kesilsin diye yapılmıştır” diyen Cihaner, şu değerlendirmeyi yaptı: “Yapılanma diyorum çünkü inanca atıfta bulunuluyor cemaat denilerek. Oysa bu yapılanmaların özünde inançtan daha çok çıkar amacı var. Ülkenin düzenine ilişkin iddialı planları var. Samimi olarak inanan o cemaate mensup kişiye dair bir şey değil. Cemaat perdesi altında kişisel menfaatler, politik menfaatler söz konusu olduğundan yapılanma sözcüğünü kullanıyorum. Toplumda cemaat olarak algılanıyor, kendileri de öyle tanımlıyor. ”





'Hesap verecekler’



ihaner, cemaatin kamudaki ve medyadaki uzantılarının üzerine gidilmediğini anlatırken, Erzurum Özel Yetkili Savcılığı’nın cemaatin anayasal düzeni yıkmaya yönelik silahlı bir yapı olmadığı belirlemesinin ardından dosyanın genel yetkili mahkemelere gönderilmesi gerektiğini vurguladı.



Cihaner hakkında açılan davalarda da cemaat soruşturmasında olduğu gibi kendisinin haklılığına ilişkin sonuçlara ulaşılacağını belirtirken, “Davalardaki iddiaların gerçek olmadığı ortaya çıkacağını görenler imkânsız yollara çekmeye çalışıyorlar dosyaları. Mantığa, kronolojiye ters çalışıyorlar. Hakkımdaki davalarda da benzer sonuçları yaşayacağız” dedi. Cihaner, kendisine yönelik soruşturmalar, davalar, tutukluluğu ve sonrasında da düz savcı olarak Adana’ya atanmasına ilişkin sorularımıza, “Bana bunları yaşatanlar hukuk önünde hesap verecek. Mutlaka bunları göreceğiz” yanıtını verdi.





