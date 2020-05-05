Zatürre hasta örnekleri yeniden test edildi; Fransa'da hükûmetin açıkladığı vakadan bir ay önce, 27 Aralık'ta Covid-19 vakası varmış

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Fransa'da bir hastane eski zatürre hastalarının örneklerini yeniden test etti. Testler sonucunda hastanede bir adamın 27 Aralık'ta, Fransa hükûmeti ilk yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakasını açıklamadan önce enfekte olduğunu ortaya koydu.

Avicenne ve Jean Verdier hastanelerinin Resüsitasyon Bölümü Başkanı Dr. Yves Cohen, bilim insanlarının Aralık ve Şubat aylarından 24 hastanın örneklerini yeniden incelediğini anlattı. Cohen, "24 hasta arasından birinin test sonucu 27 Aralık'ta pozitifmiş" dedi.

Dr. Cohen, 27 Aralık'taki Covid-19 hastasının 15 günü hasta geçirdiğini, iki çocuğunu enfekte ettiğini fakat süpermarkette çalışan eşinin hasta olmadığını söyledi. Hastanın eşinin markette sushi standında Çinli çalışma arkadaşlarıyla çalıştığını söyledi. "Öte yandan çalışma arkadaşlarının yakın zamanda Çin'e seyahat edip etmediği henüz araştırılıyor" diyen Cohen, eşinin asemptomatik olabilme ihtimâli üzerinde durduklarını söyledi.

Cohen, ilk hastanın bulunmasının virüsün nasıl yayıldığını anlamakta önemli olduğunu söyledi öte yandan Fransa'da ilk vakayı bulmak için henüz erken oluğunu söyledi.