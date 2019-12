Zatürre çocuk ölüm nedenlerinin ilk sırasında

Türkiye’de her bin çocuktan 35’inin ilk 5 yaş içinde öldüğü, ölüm nedenlerinin ilk sırasında ise zatürre hastalığının geldiği belirtildi.



Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Derneği’nin organizasyonuyla Trabzon’da yapılıyor. KTÜ Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi’nde 4 gün sürecek kongreye 80’i yurtiçinden 5’i de yurtdışından olmak üzere 85 akademisyen katıldı. Kongrenin Başkanlığı’nı yapan KTÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ali Baki, Türkiye’de çocuk ölümlerinin nedenleri arasında göğüs hastalıklarının ilk sırada yer aldığını kaydederek, “İlk beş yaş grubu çocuk ölümlerinin nedenlerinin ilk sırasında zatürree yer alıyor. Polikliniklere getirilen çocukların yüzde 50’sinden fazlasının göğüs hastalığı şikâyeti olduğu saptandı” dedi. Prof.Dr. Baki, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Çocuk zatürreesi önlendiği takdirde çocuk ölümlerinin birçoğu ortadan kalkacak. Halen ülkemizde doğan her bin çocuktan 35’i ilk 5 yaş içinde ölmektedir. Bu ölüm nedenlerinin ilk sırasında ise zatürree gelmektedir. Dünyada zatürreden yılda 4 milyon çocuk ölüyor. Yani her gün 200 yolcusu olan uçaklardan 5’i düşüyor.”



Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Derneği Başkanı Prof.Dr. Ayhan Göçmen ise, çocuk solunum yolu hastalıklarının gelişmekte olan ülkeler için büyük bir sorun olduğunu kaydederken, “Diğer bir sorun da Kistik Fibrozis. Bu gerek hekimler, gerekse bilim adamları arasında az bilenen bir konu. Bu durumu doktorlara ve bilim insanlarına anlatarak, yeni gelişmeleri tartışarak özellikle bu çocukların yaşam kalitelerini ve sürelerini arttırmak amacındayız” dedi.



Kistik fibrosiz nedir?



Doğuştan gelen, hayat boyu sürebilen, ishal ve tekrarlayan bronşit, zatürre atakları ile görülen ve ülkemizde tahminen 2 bin ila 2 bin 500 doğumda bir ortaya çıkan genetik bir hastalıktır. Akraba evliliklerinde sıklıkla görülmektedir.



