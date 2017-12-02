"Zarrab'la adı geçen üç eski bakana yurt dışına çıkış yasağı kondu" iddiası

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu deldiği iddiasıyla 20 ay önce Miami'de tutuklanan Reza Zarrab'ın "tanık" olarak verdiği ifadede adı geçen üç eski bakana yurt dışına çıkış yasağı konduğunu iddia etti.

Zarrab, ABD'de görülen davada eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'a "40-50 milyon dolar rüşvet verdiğini" iddia etmişti. Türkiye'deki Aktif Bank'ta hesap açması reddedilince, devreye eski AB Bakanı Egemen Bağış'ın girdiğini ileri süren Zarrab, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler'i de şirketine danışman yaptığını öne sürmüştü.

Gazeteci Uğur Dündar ile Halk Arenası programına katılan Pekşen, yurt dışına çıkış yasağının Interpol kayıtlarına girdiğini ileri sürdü, "Korkularından onlar da gider Zarab gibi itirafçı olur” diye konuştu.