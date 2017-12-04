Zarrab'ın uzlaşma sonrası Dubai planı: Oturma izni

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın sanık olarak yargılandığı davada ABD'nin ambargosunu deldiği iddiasıyla tutuklanan ve ardından tanık olmayı kabul eden Türk-İran iş adamı Reza Zarrab'ın tutukluyken gönderdiği not ortaya çıktı. Zarrab, çalışanı Sinem Arslan'dan "ABD’de savcılarla işbirliği yapıp tahliye olduktan sonra Dubai’de oturum izni için avukatlarla görüşülmesini" istedi.

Önceki gün gözaltına alınan Zarrab'ın üç çalışanı Sinem Arslan, Regaip Akol ve Mustafa Hacısalihoğlu ABD'deki mahkemeye evrak göndermeye çalışmakla suçlanıyor.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberi şöyle:

ABD’de görülen davada tanık olan Reza Zarrab’ın Türkiye’deki malvarlığına el konulurken operasyon genişletildi. Zarrab’ın yanında çalışan ve ABD’deki mahkemeye evrak yollamaya çalışmakla suçlanan Sinem Arslan, Regaip Akol ve Mustafa Hacısalihoğlu, önceki gece İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı. TCK’nın 326/1 maddesindeki “Devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları kısmen veya tamamen yok eden, tahrip eden veya bunlar üzerinden sahtecilik yapan veya geçici de olsa, bunları tahsis olundukları yerden başka bir yerde kullanan, hileyle alan veya çalan...” hükmünden işlem yapılan üç şüpheli İstanbul Mali Şube Müdürlüğü’nde sorgulanırken, Reza Zarrab’ın tutuklu olduğu sırada kimi zaman kendi elyazısıyla kimi zaman da avukatlarının aldığı notlarla kendilerine gönderdiği talimatlar da ele geçirildi.

"Avukata de ki..."

Bu notlardan biri, Reza Zarrab’ın kendi elyazısıyla Sinem Arslan’a ABD’deki avukatları aracılığıyla WhatsApp üzerinden yollanmış. Tek sayfalık not, ABD’de savcılarla anlaşan Reza Zarrab’ın cezasını tamamlamasının ardından Dubai’ye yerleşme planı ve bu konuda Dubai’deki avukatı ile görüşme isteğini içeriyor. İşte Hürriyet’in ulaştığı o not: “Sinem, Burada mailden çok açık yazamadım. Dubai’deki avukat Abdurrahman Al Sharif ile görüşüp ileride Dubai’de yaşayabilmem için Dubai’de oturum alıp alamayacağımı. Avukata de ki, Amerika’da savcılarla işbirliği yapıp uzlaşmaya giderse, cezası bittikten sonra Dubai’ye yerleşebilir mi? Amerika’dan direk Dubai’ye deport ettirse oturumumu halledebilir mi? Bütün bunları görüşmek için avukattan randevu iste gidip yüz yüze görüş.”

4 Nisan sonrasına dikkat

Sinem Arslan’da ele geçirilen ancak elyazısı olmayan notlardan birinde de ABD’deki mahkemenin 4 Nisan 2017’de verdiği duruşma tarihine dikkat çekilerek şöyle deniliyor: “Aileniz de, siz de sürece dahil edilebilirsiniz. Şu anda bulunduğunuz yeri, ülke değiştirmemenizde fayda var. Dubai’ye dönüşünüzde problem olabilir. Otel yerine haftalık ev kiralayabilirsiniz. Mümkünse farklı bir isimle kiralanabilir. Kayıt bırakmamayı, takip edilebilecek dijital yazışmalara dikkat. Özellikle 4 Nisan sonrasında bu yazdıklarıma dikkat” Savcılık, bu uyarıların kime yapıldığını da araştırıyor.

Falcılara sordurmuş

Yine Arslan’ın evinde bulunan notlardan biri “Klostrofobinin etkisiyle yanlış tercihler” ile başlayıp “Hükümet sahip çıkmayabilir” ile son buluyor. Sinem Arslan polis sorgusunda bu notu kendisinin kaleme aldığını söyledi. Bu notta yer alan bilgileri anlatırken de Reza Zarrab’ın isteği üzerine görüştüğü falcıların mahkemeyle ilgili söylediklerini yazıp ABD’ye gönderdiğini ifade etti.