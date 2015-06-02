Zarrab’ın Boğaz'daki yalısına kaçak kat çıkmasını kimse görmemiş!

Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş'e hediye alıp neredeyse yeniden yaptırdığı Boğaz kıyısındaki yalı iddiaya göre hiç denetlenmedi; Koruma Kurulu bile tadilatı Sözcü gazetesinin pazar günkü haberleriyle fark etti. Haberin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girerek tadilat projesine onay veren İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan bilgi talep etti. Kurul da denetimden sorumlu Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden projenin dışına çıkılıp çıkılmadığı konusunda bilgi istedi.

Gündeş'e doğum günü hediyesi

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre, iş adamı Reza Zarrab (Rıza Sarraf) , Kanlıca sahilinde toplam üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey Yalıları'ndan ikisini 2011 yılında eşi Ebru Gündeş'e doğum hediyesi olarak aldı. Yalıların tapusu Ebru Gündeş Zarrab adına çıkarıldı. Zarrab Ailesi, Osmanlı döneminde inşa edilen ve 1970 yılında ikinci derece tarihi eser olarak tescil edilen yalılarda geçtiğimiz yıl tadilat çalışması başlattı. İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, yapının orjinalini inceledikten sonra tadilat projesine onay verdi. Proje daha sonra Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne gitti.

3 katlı yalı, 4 kat oldu

Ancak, tadilat tamamlandığında her iki yalının da silueti tamamen değişmişti. Yalının biri, yüksekliği değiştirilmeden 3 kattan 4 kata çıkarılmıştı. Diğer yalıda da önemli değişiklikler vardı.Yalının eski ve yeni halini gösteren fotoğraflar, pazar günü Sözcü gazetesinde manşetten yayınlandı. Haberin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girerek tadilat projesine onay veren İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan bilgi talep etti. Kurul da denetimden sorumlu Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden projenin dışına çıkılıp çıkılmadığı konusunda bilgi istedi.

İnceleme yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın devreye girmesinin ardından, Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri önümüzdeki günlerde Ebru Gündeş Zarrab'ın yalısına giderek inceleme yapacak. Tadilat projesinin dışına çıkıldığı tespit edilirse, Ebru Gündeş Zarrab hakkında 2960 sayılı Boğaziçi İmar Kanunu'na muhalefetten işlem yapılacak. Bu durumda denetimden sorumlu Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri hakkında da soruşturma açılabilecek.