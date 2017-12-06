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Zarrab'ın babası da 2013’te ‘yaptırımları delmek’le suçlanıp ABD’yle ‘işbirliği’ yapmış

Reza Zarrab ABD'de tanık sıfatıyla tutuklu yargılanıyor

06 Aralık 2017 18:55

ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu deldiği iddiasıyla tutuklanan Türkiye ve İran vatandaşı iş adamı Reza Zarrab'ın babasının da aynı suçtan ABD’den ceza aldığı ortaya çıktı. 

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, Zarrab'ın babasının ABD'de “yaptırım delme” cezası aldığına ilişkin belgeyi ortaya çıkan CHP'nin ABD temsilcisi Yurter Özcan, Sözcü'ye yaptığı açıklamada durumu şöyle özetledi:

“2013 yılında Reza Zarrab’ın babası Hüseyin Zarrab’a ABD Hazine Bakanlığı tarafından kesilen 9.1 milyon dolarlık ceza, Zarrab’ın babasının işbirliği ve verdiği ek bilgiler/yanıtlar üzerine 2.2 milyon dolara düşürülmüş. ABD tarafından yapılan indirim yüzde 70 civarına denk geliyor.”

Özcan, babası Hüseyin Zarrab'ın ardından, şimdi de oğlu Reza Zarrab'ın “işbirlikçi” olmasını “ilginç” olarak nitelendiren Yurter Özcan, “Reza Zarrab yakalanmadan ve acaba işbirliği yapacak mı tartışmaları yaşanmadan yillar önce babasının ABD ile işbirliği yapması çok ilginç. Reza babasının yüzde 75 indirim aldığı bu cezayı da ödemediğini bugün mahkemede iddia etti” dedi.

ABD Hazine Bakanlığı'nın baba Zarrab için hazırladığı resmi ceza belgesine göre, Hüseyin Zarrab, Dubai'deki Al Nafees adlı döviz bürosu üzerinden, ABD yaptırımlarını delmiş.

ABD'nin bunu belirleyip, kendisine ceza kesmesi üzerine, ABD yetkilileri ile masaya oturan, savunma ve pazarlık yapan Hüseyin Zarrab, cezayı çok büyük ölçüde indirmeyi başartmış.

ABD Hazine Bakanlığı'nın ceza belgesine göre, Baba Zarrab'ın verdiği savunmadan, Bakanlık şu çıkarımları yapmış;

* Al Nafees'in Birleşik Arap Emirliklerinde bir ofisi vardır ve sofistike ya da karmaşık bir yapısı olmayan bir finansal kurumdur.

* Al Nafees uyarıyı alması ile birlikte yabancı varlıkları kontrol ofisinin soruşturması ile işbirliği içinde olmuştur

* Al Nafees küçük bir işletme olması ve düşük karlılğı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin uyarıda belirtilen miktarın tümünü talep etmesi durumunda, işletmenin hayatta kalamayacaktır.

Ancak Reza Zarrab'ın New York'taki davada yaptığı açıklamalar, ABD Hazine Bakanlığı ile sonuna kadar işbirliği yapan babası Hüseyin Zarrab'ın, son anda cayarak, kendisine kesilen cezayı ödemediğini de ortaya çıkardı.

Davada yargılanan tutuklu sanık Mehmet Hakan Atilla'nın avukatı Cathy Fleming, çapraz sorguda Reza Zarrab'a babasına kesilen bu cezayı da sordu. Ancak Reza Zarrab, babası Hüseyin Zarrab'ın “o cezayı hiçbir zaman ödemediğini” beyan etti.

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