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Dünya

Zarrab'ın avukatları ile Savcı Bharara mahkemede 'delil düellosu' yapacak

Zarrab'ın avukatları davanın tamamen düşürülmesini talep ediyor

23 Ağustos 2016 13:30

Ilgın Yorulmaz

New York

Kara para aklama, banka dolandırıcılığı ve diğer suçlardan Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentide 19 Mart'tan beri tutuklu bulunan İran asıllı iş adamı Reza Zarrab'ın avukatları, savcılık makamının 8 Ağustos'ta yayımladığı iddialarına karşılık mahkemeye dün sundukları karşı dilekçe ile davanın tamamen düşürülmesini, sunulan delillerin geçersiz sayılmasını ve duruşmaya gidilmesini talep ettiler. 

ABD'de "zenginlerin avukatı" olarak tanınan Benjamin Brafman'ın liderliğindeki 15 avukatlık savunma takımından Christine H. Chung'un ilettiği yazılı talebe gerekçe olarak, savcılığın iddia ettiğinin aksine Uluslararası Acil Ekonomik Yaptırımlar Yasası (IEEPA)'nın Zarrab'ı yargılamaya dayanak teşkil etmediği savunuldu. 

Dilekçede bununla ilgili olarak Zarrab'ın ABD yargısına tabi olmadığı ve ambargoyu delmeye yönelik olarak bu ülkeden ihracat yapmadığı veya yapılmasını sağlamadığı belirtildi.

Atfedilen bir diğer suç olan banka dolandırıcılığıyla ilgili olarak ise iddianamenin, Zarrab'ın bir Amerikan bankasını zarara sokma amaçlı bir düzen içinde olduğu ve bu amaçla yalan beyanda bulunduğu tezinin yanlış olduğu bilgisine yer verildi. Bu gerekçelerden dolayı savcılığın, Zarrab'ın ABD'yi dolandırmak amaçlı bir kumpas içinde olduğunu güçlü delillerle kanıtlayamadığı iddia edildi.   

Zarrab savunma dilekçesinde, müvekkilerinin Miami Uluslararası Havalimanı'ndaki sorgulanması sırasındaki düzensizlikleri de bir kez daha eleştirdi ve bunun sonucunda bulunan delillerin de mahkemede yok sayılmasını talep etti. 

Bir şüphelinin telefonunun incelenmesinin rutin bir işlemi olmadığına dikkat çekilen dilekçede, bu nedenle Zarrab'ın iPhone'una el konulmasının yasal sayılamayacağı belirtildi. Zarrab'ın havaalanındaki sorgulamasından elde edilen ifadesinin, yanında avukatı olmadan verdiği kısmının tümünün geçersiz olduğu da belirtildi.  

Savunma tarafı dilekçenin son bölümünde ise bu iddialarının dinlenmesi için duruşmaya gerek olduğunun altı çizdi.

Yargıç Richard Berman, savunmanın bu dilekçesini kabul ederse bir sonraki adımda taraflar 6 Eylül'de karşılıklı iddialarını bu defa mahkeme karşısında sunmaya çıkacaklar. 

 

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