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Zarrab'ın avukatı: Nükleer madde ya da silah satmadı

"Avukatlık ücretlerini Zarrab ve ailesi ödüyor"

23 Nisan 2017 11:12

ABD’de yargılanan Reza Zarrab'ın avukatlığını da yapan, ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı Rudy Giuliani, "Zarrab'ın nükleer madde veya silah satmak yerine tüketim ürünleri ticareti yaptığını" savundu.

ABD’de İran’a yaptırımları delme, kara para aklama, dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanan Zarrab'ın savunma ekibine kattığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı, eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani’yi ile eski ABD Adalet Bakanı Michael Mukasey’nin davadaki rolüne ilişkin mahkemeye verdiği "yeminli ifadeler"e ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, Giuliani yeminli ifadesinde Sarraf’ın nükleer madde veya silah satmak yerine tüketim ürünleri ticareti yaptığını savundu. Giuliani şu ifadeleri kullandı: "Diplomatik çözüm aranması, Zarrab'a atfedilen para transferlerinin hiçbirinin silah, nükleer teknoloji veya kaçak mal içermemesi, tüketim malları içermesi ve Türkiye’nin ABD açısından dünyanın kritik bir yerinde bulunması nedeniyle şaşırtıcı değil."

"Ücreti Zarrab ödüyor"

Zarrab'ın savunma ekibi tarafından Zarrab davası yargıcı Richard Berman’a 14 Nisan’da gizlilik kaydıyla sunulan belge, altı gün sonra kamuoyuyla paylaşılmıştı. Belgede, hâkim Berman’ın, "Zarrab'ın bütün bu avukat paralarını kim ödüyor" sorusunun yanıtını da avukat Benjamin Brafman’ın, "Kendisi ve ailesi ödüyor" diye verdiği ortaya çıktı. Giuliani de ifadesinde avukatlık ücretinin Zarrab tarafından muhasebecisi aracılığıyla ödediğini savundu. Giuliani, Sarraf’a verdikleri hukuk danışmanlığı hizmeti kapsamında, üst düzey Türk ve Amerikalı yetkililerle görüşmeler yapmanın da bulunduğunu belirtti.

İfadelerde Giuliani ve Mukasey’in Türkiye’de Erdoğan’la “ABD’nin güvenlik çıkarlarını ilgilendiren bir anlaşmanın parçası olarak görüştüğünü” kabul ettiği ortaya çıkmıştı.

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