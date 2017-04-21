Zarrab davasında Trump'ın danışmanı Erdoğan'la görüşmesine ilişkin ifade verdi: ABD'nin çıkarlar için...

ABD'de tutuklu yargılanan Reza Zarrab ve Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın davasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı, eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani'nin "oynayacağı rol" belli oldu. Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştükleri ortaya çıkan Giuliani mahkemeye sunduğu ifadede, Zarrab davasındaki görevini "ABD ile Türkiye arasında, ABD ulusal çıkarlarına uygun bir anlaşma yapmak" olduğunu açıkladı.

Sözcü gazetesinden Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, varılacak bir anlaşmanın "ABD’nin çıkarlarına ve güvenliğine katkı sağlayabileceğini" mahkemeye resmen bildiren Giuliani’nin, ifadesinde hiç "Türkiye’nin çıkarı" ya da "Türkiye’nin güvenliğinden" bahsetmemesi dikkat çekti.

Zarrab’ı yargılayan mahkemenin hâkimi, Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştükleri ortaya çıkan Giuliani ve zarrab’ın avukat ekibine kattığı diğer etkili isim, ABD’nin eski Adalet Bakanı Michael Mukasey’in "davadaki görevlerinin tam olarak ne olduğunu" sormuştu.

Bu konuda 24 Nisan’da bir duruşma yapılmasına da karar veren davanın Hakimi Richard Berman, duruşma öncesinde taraflara yanıtlamaları için sorular sormuştu.

Bu soruların yanıtları, yazılı olarak mahkemeye iletildi.

Giuliani ve Mukasey’in ayrı ayrı verdikleri resmi yanıt ve ifadelerinde, benzer kelime ve tanımlar kullanmaları dikkat çekti.

"Hem Türk hükümeti, hem Amerikan hükümeti anlaşmaya açık..."

Hem Giuliani, hem de Mukasey, Zarrab davasında "duruşmalarda yer almayacaklarını" bu kez kendi ağızlarından mahkemeye bildirdiler. Davadaki görevleri ise resmen şu ifadeyle açıkladılar:

"ABD ve Türkiye hükümetleri arasında, Zarrab’a fayda sağlayacak şekilde, ABD ulusal çıkarlarına uygun bir anlaşma yapılmasını sağlamak…"

Her iki avukat da, bu amaçla Türkiye’ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüklerini, bu görüşmeden hemen önce de Ankara’da ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkiliden “brifing aldıklarını” bildirdiler.

Erdoğan görüşmesinden önce hem Zarrab hakkındaki iddianameyi yazan savcılığa, hem de ABD Adalet Bakanı’na bilgi verdiklerini aktaran Giuliani ve Mukasey, "ABD ulusal çıkarlarına uygun anlaşmayı" sağlamak için, Türk yetkililerle görüşmelerin süreceğini de ifade ettiler.

Her iki avukatın ifadesinde, "hem Türk hükümeti, hem de Amerikan hükümeti, böyle bir anlaşmaya açık duruyorlar" cümlesinin yer alması da dikkat çekti.