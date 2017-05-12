ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahteciliği ve kara para aklama suçlamaları ile bir yılı aşkın süredir tutuklu olarak yargılanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab'ın davasına bakan Yargıç Richard Berman, avukatlarının Zarrab'ı temsili konusunda şüphelerinin olduğunu söyledi.

Zarrab, savunma ekibinde yer alan New York eski Belediye Başkanı Rudolph Giuliani ve ABD eski Adalet Bakanı Michael Mukasey ile davaya diplomatik bir çözüm bulmak üzere anlaşmıştı.

Perşembe günü yapılan duruşmada, Yargıç Berman, Greenberg Traurig hukuk firmasının Türkiye adına ABD'de lobicilik faaliyeti yapmak için Türk hükümetine ücret karşılığında hizmet verdiğine dikkat çekti ve bunun potansiyel çıkar çatışması yaratabileceğini kaydetti.

Associated Press'in haberine göre Berman, Zarrab'ın avukatlarının temsile devam edip edemeyeceğine karar verebilmesi için savunma avukatlarından ve savcılardan ek belge göndermelerini talep etti.

Konuyla ilgili olarak davanın hakimi muhtemel menfaat çatışmasına istinaden, "Giuliani ve Mukasey'in içinde olduğu tüm müzakerelerde Zarrab'ı kimin savunduğunu bilmem gerekiyor" diye konuştu.

"Çözüm yeri mahkeme salonu"

Giuliani ve Mukasey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüşler ve davanın mahkeme dışında sonuçlandırılabilmesi için ABD'li yetkililerle bir araya geleceklerini söylemişlerdi.

Bunun üzerine Perşembe günkü duruşmada Berman, savunmadan, Giuliani ile Mukasey'in davadaki işlevleri konusunda aydınlatıcı açıklama istedi ve davanın çözüm yerinin siyasi makamlar değil mahkeme salonu olduğunu kaydetti. Hakim ayrıca meslek kariyerinde ilk kez böyle bir dava ile karşılaştığını ekledi.

Zarrab'ın dava avukatı Ben Brafman, ikilinin rolü konusunda savcılara daha fazla bilgi vereceğini ancak ikisinin de Türkiye'yi şahsen temsil etmediklerini söyledi.

Reza Zarrab, Türkiye'de 17-25 Aralık 2013 yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı.

Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump önümüzdeki hafta başkent Washington'da görüşecekler. İki liderin görüşmesinde Zarrab davasının gündeme gelmesi bekleniyor.

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AP,DHA/ÇÖ,BK