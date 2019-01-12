Zarrab'dan rüşvet alan gardiyana 3 yıl hapis

Razi CANİKLİGİL/NEW YORK (DHA) - Reza Zarrab\'a cezaevinde kaldığı dönemde rüşvet karşılığı kaçak telefon, içki ve ilaç verdiği iddia edilen gardiyan Victor Casado (35) 3 yıl hapse mahkum edildi.

ABD\'de İran yaptırımlarını delmekten tutuklu bulunduğu dönemde Reza Zarrab\'ın rüşvet verdiğini iddia ettiği gardiyan Victor Casado, çıkarıldığı ceza duruşmasında 3 yıl hapse mahkum edildi.

Zarrab’dan New York’taki Türk avukatı aracılığıyla rüşvet aldığını kabul eden Casado, son çıkarıldığı duruşmada suçlamaları kabul etmişti.

New York’taki Metropolitan Hapishanesine (MCC) Zarrab için alkol, cep telefonu ve bazı ilaç ile vitaminler dahil birçok maddeyi soktuğunu itiraf eden Casado, toplam 45 bin dolar civarında rüşvet aldığını ve bunun başka bir tutuklu aracılığıyla kendisine ilettiğini itiraf etti.

Zarrab’ın cezaevinde kaldığı dönemde etrafındaki diğer tutuklular için de para harcadığını ve oldukça zengin bir insan olduğunu fark ettiğini ve bu yüzden diğer tutukluya \"Zarrab dışardan bir ihtiyacı varsa, Casado’ya bildirsin yeter\" dediği belirtilen gardiyan Casado, rüşvet paralarının Dominik Cumhuriyeti’ndeki ailesine havale edilmesini istediği iddia edilmişti.

İran\'a yönelik yaptırımları delme, banka dolandırıcılığı ve kara para aklamak gibi suçlamaları kabul ettikten sonra savcılık için diğer sanık Hakan Atilla aleyhine itirafçı tanıklık yapan Zarrab, geçtiğimiz Mayıs ayında New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’nın isteği doğrultusunda davanın hakimi Richard Berman tarafından şartlı tahliye edilmişti. Zarrab geçtiğimiz eylül ayında New York’ta önce bir restoran daha sonra da bir otelden çıkarken görüntülenmişti.