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Dünya

Zarrab'a tecavüz davası açan mahkûmun kimliği belli oldu

Eski hücre arkadaşı Zarrab’ı tecavüzle suçlamıştı

08 Aralık 2017 16:35

ABD’de İran’a uyguladığı yaptırımları delmek suçlamasıyla görülen  'ABD Hakan Atilla'ya karşı' davasında tanık olmayı kabul ederek ifade veren ve birçok yetkiliye rüşvet verdiği yönünde açıklamalarda bulunan İran-Türk asıllı Reza Zarrab'ı hapishanedeyken kendisine tecavüz etmekle suçlayıp dava açan 'hücre arkadaşı'nın kimliği belli oldu.

Diken'de yer alan habere göre New York Times gazetesine yansıyan iddiannı sahibi 61 yaşındaki Fildişi Sahili vatandaşı Faouzi Jaber. Jaber, Zarrab'ın kendisine Kasım 2016 ile Mart 2017 arasında beş ay tecavüz ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasında bulundu.

TIKLYAIN - Eski hücre arkadaşı Zarrab’ı tecavüzle suçladı

Zarrab'ın avukatlarından Robert J. Anello, “Güvenilir olmayan bu kaynaktan gelen suçlamalar yalan” demişti.

Cezaevindeki soruşturmada iddialar ‘asılsız‘ çıkmış

Jaber’in avukatı Alexei Schacht, cezaevinde müvekkilinin iddiasıyla ilgili açılan soruşturmada "şikâyetin asılsız" olduğu yönünde sonuç çıktığını hatırlattı. Ancak avukata göre bu sonuca varılmasının nedeni, yetkililerin ‘sadece‘ saldırıyla ilgili yeterli delil bulunmadığına ilişkin kanaati.

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