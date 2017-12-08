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Dünya

Zarrab’a tecavüz davası açan kişinin kimliği belli oldu

Nafiz Albayrak / New York,  8 Kasım (DHA) - ABD’nin New York kentinde ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delmek suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’ya karşı ‘tanıklık’ yapan Reza Zarrab hakkında cin

08 Aralık 2017 12:23

Nafiz Albayrak / New York,  8 Kasım (DHA) - ABD’nin New York kentinde ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delmek suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’ya karşı ‘tanıklık’ yapan Reza Zarrab hakkında cinsel taciz ve tecavüz davası açan kişinin, Fildişi Sahilleri vatandaşı 61 yaşındaki Faouzi Jaber olduğu ortaya çıktı.
Terörist bir gruba silah, uyuşturucu ve maddi destek sağladığı gerekçeleriyle hapiste bulunan Jaber, Manhattan Hapishanesi’nde kaldığı dönemde aynı hücreyi paylaştığı Zarrab’ın kendisine cinsel istismarda ve tecavüzde bulunduğunu öne sürerek dava açtı.
Jaber’in açtığı dava dosyasına göre, Zarrab’ın kendisine uyguladığı cinsel şiddet Kasım
2016 ile Mart 2017 arasında gerçekleşti. Jaber, Zarrab hakkındaki şikâyetinde ‘Çok çaresiz kaldım, benden çok daha genç ve güçlü bir adamlar mücadele edemedim’ dedi. Dilekçede, Jaber’in dönemde Zarrab’ı şikâyet etmeye ve yardım aramaya çekindiği, çok korkmuş ve utanmış olduğu belirtildi. Zarrab hakkındaki dava dilekçesinde, Zarrab’ın, Jaber’e özel bir avukat tutması için kendisine para vermeyi teklif ettiği, Afrika’daki ailesine de para yolladığı öne sürüldü.
Zarrab’ın avukatlarından Robert J. Anello olayın duyulmasının ardından yaptığı açıklamada iddiaların gerçek dışı ve çirkin olduğunu söyledi
Cinsel istismar ve tecavüze uğradığını öne süren Jaber’in avukatı Alexei Schacht, cezaevindeki bir soruşturmada bu şikâyetin asılsız olduğunun saptandığını söyledi. Ancak avukat Schacht, bunun sadece yetkililerin, saldırının gerçekleşip gerçekleşmediği ile ilgili yeterli kanıt bulunmadığı sonucuna varmalarından kaynaklandığını ifade etti.

Görüntü Dökümü

- Reza Zarrab hakkında cinsel taciz ve tecavüz davası açan, Fildişi Sahilleri vatandaşı 61 yaşındaki Faouzi Jaber\'in tutuklanma görüntüleri

 

 

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