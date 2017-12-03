Zarrab'a 3 yılda 1.4 milyon lira kazandıran atı "Dayım Benim" devlete kaldı

Reza Zarrab'a 3 yılda 1.4 milyon lira kazandıran İngiliz atı 'Dayım Benim'in savcılığın mal varlıklarına el koyması kapsamında devlete geçeceği belirtildi. Yasaya göre 'Dayım Benim' yarışabilecek ancak geliri devletin el koyduğu hesaba yatacak. Aylık mutfak masrafı 8 bin 500 lira olan 'Dayım Benim’in antrenör, bakıcı, seyis ve ahır kirasıyla 30 bin lirayı bulan masrafını kimin ödeyeceği ise meçhul.

ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu deldiği iddiasıyla tutuklanan ve ilerleyen süreçte tanık statüsüne geçen iş adamı Reza Zarrab'ın kendisinin ve yakınlarının mal varlıklarına el konuldu. Zarrab'ın Zarrab’ın, Veli Efendi Hipodromu’nda bakımı yapılan ‘Dayım Benim’ adlı İngiliz atın da savcılığın el koyma kararı kapsamında devlete geçeceği belirtildi.

Yılda 1.4 milyon lira kazandıran

Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre; 5 Kasım’da yapılan Atıf Esenbel Koşusu’nda ünlü Jokey Halis Karataş’la ikinci gelen ‘Dayım Benim’ bu yarıştan 46 bin lira kazanırken, 3 yıl içindeki toplam geliri ise 1.4 milyon liraya ulaştı. Zarrab’ın diğer 3 atı ise sakatlandıkları için yarışmıyor ve başkalarına hediye edilmiş durumda. Zarrab’ın atının antrenörlüğünü yapan Tahir Kurt, Zarrab’ın mal varlıklarına el konulmadan önce kazanılan paranın belli banka hesaplarına yatırıldığı, antrenör, yiyecek, muhasebeci ve diğer masrafların bu hesaptan karşılandığını söyledi.

'Dayım Benim’in antrenör, bakım, kira ve beslenme dahil toplam masrafının 30 bin lirayı bulduğunu söyleyen Kurt, “2 yıldır muhasebeci ile muhatap oluyoruz. Kuruşu kuruşuna ödeme yapıyor. Reza Bey olduğunda bahşişlerimiz daha fazlaydı” dedi.

Ayda 8 bin 500 lira yiyecek masrafı

Tahir Kurt, konuya ilişkin olarak şunları kaydetti:

“Reza Zarrab’a ait şu anda İngiliz safkan ‘Dayım Benim’ adlı atı koşuyor. Reza Bey, dayısını çok sevdiği için bu adı koydu. Muz, kivi, ananas ve özel yemlerle besleniyor. Ahırlarda bu şekilde beslenen tek hayvan diyebiliriz. Sadece aylık yemek masrafı 8 bin 500 lira. Bütün giderler faturalı. Reza Bey adına kesiliyor. Çalışanların ücretiyle birlikte masraf ayda 30 bin TL’yi buluyor. At 6 kupa aldı ve dereceleri var. Reza Bey beğendiği atı satın alır. Ama kendisi yetiştiricilik yapmıyor. ‘Dayım Benim’in idmanı, bakımı her şeyi bende. Yarışlardan 3 yılda 1 milyon 400 bin TL kazandı.”

Masrafları kim karşılayacak?

Zarrab’ın mallarına el konulmasından sonra sıkıntı yaşayacaklarını dile getiren Kurt, atın bakımının devam etmesi gerektiğini belirtti. Kurt, “Yarışsa da yarışmasa da masrafı var. Düzenli olarak antreman yapması, rutin bakımının olması gerekiyor. Yoksa atıl duruma düşer. Ama masrafı kim tarafından karşılanacak biz de bilmiyoruz” dedi.

Gelirine tedbir konacak ticaret

Hukukçusu Mehmet Ali Taşkın, ‘Dayım Benim’in gelirine tedbir konulacağını ancak atın yarışabileceğini söyledi. Taşkın şu bilgileri verdi: “Mal varlıklarının tamamına tedbir konulmuş. Yarış atı da bunun içinde. Tedbir devam ettiği süre atın gelirlerinin Zarrab’a aktarılması mümkün değil. Tedbir hesabında tutulur. Gelirler tedbir hesabının içine dahil edilir.” Atın masraflarıyla ilgili ise Taşkın şunları söyledi: “Çalışanlar, hukuken atın masraflarını Zarrab’tan talep edebilirler. Atın masraflarını devlet karşılamaz. Muhtemelen onlar da bu saatten sonra masraf yapmayacaktır. Çünkü Zarrab’la ilgili alacak için bir icra takibi, hukuki alacak davası açmaları gerekiyor ama Zarrab’a şu anda tebligat yapılması çok zor. Bu durum seyislerle Zarrab arasındaki bir problem. Talep etseler de mal varlığına el konulduğu için bir şey alamayacaklardır. Konu çıkmaza girecektir.”

"Çocuklarımı bu at sayesinde okutuyorum"

Seyis Mehmet Kaya ise 2 çocuğunu atın sayesinde okuttuğunu belirterek, “4 çocuğumun geleceği bu ata bağlı. Bu ay ödememiz gecikti, bu süreç inşallah bizi işimizden etmez. Üniversite ve hemşirelik okuyan iki çocuğumun giderleri bu attan kazandığım paradan. ‘Dayım Benim’in sayesinde 4 yıldır okuyorlar. Çok hızlı koşan, yürekli bir at” dedi. Zarrab’ın daha önce sahip olduğu İngiliz safkanları ‘Beni Unutma’, ‘El Ganador’ ve ‘Sadio’ adlı atları da çeşitli yarışlarda birinci gelmiş ancak daha sonra sakatlandıkları için başkalarına hediye edilmişti.