Zarrab ve Gündeş 66 gün sonra görüntülendi

17 Aralık’ta başlayan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda tutuklanan, ardından “şüpheliler lehine suçların değişme ihtimali” olduğu gerekçesiyle 74 gün sonra serbest bırakılan iş adamı Reza Zarrab, cezaevinden çıktıktan sonra eşi Ebru Gündeş’le ilk kez görüntülendi.

Tahliyesinin ardından kendisini eve kapatan Zarrab ile Gündeş, geçen pazar günü, kızları Alara’yı da yanlarına alıp Kemer Country’ye gittiler. Zarrab ve Gündeş ve minik kızları gün boyu at bindi. Zarrab ve Gündeş’i “Süper Starlife” programının kameramanı tarafından görüntüledi.

Zarrab’ın safkan İngiliz yarış atı ‘El Ganador’, rüşvet operasyonu sonrasında ‘el konulacak’ iddiasıyla gündeme gelmişti. Zarrab, Gündeş’e doğum günü hediyesi olarak 800 bin liralık ‘Duty Free” isimli yarış atı almıştı.

Evlerini değiştirdiler

Yaşanan süreçte kaldıkları evden rahatsız olan Ebru Gündeş’in eşi İranlı işadamı Rıza Sarraf, Kandilli sırtlarında Boğaz manzaralı 25 milyon dolar değerinde 2 köşk satın aldı. Her iki köşk de duvarlarla çevrili.

Dört dönümlük arazi üzerinde iki bloktan oluşan köşkün değerinin yaklaşık olarak 25 milyon dolar olduğu iddia ediliyor. Boğaz manzaralı yeni evin dört bir yanı yüksek duvarlarla çevrili. Toplam oturum alanı ise 1000 metrekareye yakın. Çiftin yeni evlerine tadilat yaptırdıkları bu nedenle taşınmalarının gecikeceği ifade ediliyor.