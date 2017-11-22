Zarrab soruşturmasını yürüten Başsavcı: Gülenci olduğumuz iddiaları çok komik

Nafiz Albayrak / New York, 21 Kasım (DHA)-New York Güney Bölgesi Başsavcı Joon H. Kim, Reza Zarrab soruşturmasını başlatan Preet Bharara ile kendisi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca soruşturma açılması ile ilgili olarak, \"Duyunca şaka sandım, bu çok komik\" dedi.

Kim, başsavcılık ofisinde Gülen cemaatine bağlı kimse olmadığını, hukukun üstünlüğüne inadıklarını ve buna uygun olarak Reza Zarrab hakkındaki soruşturma dosyasını açtıklarını belirtti. Bu konuda söyleyecek çok bir şeyi olmadığını belirten Kim, \"Hatta Adalet Bakanlığımıza, başsavcılık ofisimize ve mahkemelerimize Gülencilerin sızdığı haberlerini de okudum. Bu iddialar çok komik\"diye konuştu.