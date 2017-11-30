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Dünya

Zarrab: Mahkum değiş tokuşu girişimi başarılı olmadı

Nafiz Albayrak / New York, 30 Kasım (DHA) - New York’taki duruşmada "tanık" olarak dinlenen Reza Zarrab, avukatlarının "yasal sınırlar kapsamında" ABD ve Türkiye arasında "mahkum değiş tokuşu" için girişimlerde bulunduklarını, ancak başarılı olamadıkların

30 Kasım 2017 11:19

Nafiz Albayrak / New York, 30 Kasım (DHA) - New York’taki duruşmada \"tanık\" olarak dinlenen Reza Zarrab, avukatlarının \"yasal sınırlar kapsamında\" ABD ve Türkiye arasında \"mahkum değiş tokuşu\" için girişimlerde bulunduklarını, ancak başarılı olamadıklarını söyledi.
Zarrab, avukatların isimlerini vermedi; ancak, Zarrab’ın savunma ekibine kattığı eski New York Belediye Başkanı
Rudy Giuliani ile eski Adalet Bakanlarından Michael Mukasey’in Türkiye’ye giderek üst düzey yetkililerle Zarrab konusunu görüştükleri ve Zarrab için anlaşma yapmaya çalıştıkları biliniyor.
Duruşmanın öğlenden sonraki oturumunda Zarrab, İran’a uygulanan ambargoyu nasıl deldiklerine ve Halkbank’ın bu konudaki rolüne ilişkin bilgiler verdi.
Zarrab, ayrıca kendisine gelen ya da kendisinin yolladığı elektronik postalar, telefon ses kayıtları, altın ihracatında kullanılan gümrük belgeleri ile ilgili soruları yanıtladı ve değişik kişilerle yaptığı telefon görüşmelerini kendisinin yaptığını kabul etti.
İran ile altın ticareti yaptığını belirten Zarrab, oturduğu \"tanık\" koltuğundan kalkarak bir pano üzerinde şema çizdi ve altın ticaretine ilişkin ayrıntıları anlattı.
Kağıt üzerinde Zarrab, Türkiye’den İran’a gönderiliyor gib gösterilen altınların hiç bir zaman İran’a gitmediğini, Dubai\'de paravan şirketler aracılığıyla satıldığını ve buradan elde edilen paralarla İran\'ın uluslararası ödemelerinin yapıldığını ileri sürdü.
Zarrab’ın ifade vermek için bugün de mahkemeye çıkartılması bekleniyor.

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