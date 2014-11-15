'Zarrab, her yıl 1 milyon Euro'yu aşkın saat satın alıp, hediye eder'

Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’a İsviçre’den getirilen değerli saate aracılık yaptığı iddia edilen Yusuf Tutuş Meclis Komisyonu ifadesinde, Reza Zarrab’ın yılda 1 milyon Euro’yu aşkın saat aldığını söyledi. Tutuş “İsviçre’den alınmasını söylediği Patek Philippe, dünyanın en değerli saat markasıdır, beyaz altından imal edilmiştir, saatin fiyatı sonradan öğrendiğim kadarıyla 300 bin Frank civarındaymış. Bu bahse konu saati de ‘Alıp ağabeye vereceğiz’ diye söylemişti” dedi.

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre, AKP'li 4 eski bakanla ilgili rüşvet ve yolsuzluk iddialarını soruşturan Meclis Komisyonu, oluşturduğu tanık listesinden ilk aşama dinlemeleri tamamladı. Eski Bakan Zafer Çağlayan’a İsviçre’den getirilen değerli saate aracılık yaptığı iddia edilen Yusuf Tutuş, müşterisi Reza Zarrab’ın her yıl değeri 20 bin ile 50 bin Euro arasında değişen, toplamda 1 milyon Euro’yu aşkın saat satın aldığını belirterek “Sağa sola hediye eder, bildiğim kadarıyla hediye etmeyi sever” dedi.



İstanbul Adliyesi’ndeki ilk dinlemelerin ardından 10 tanığın ifadesi de Meclis’te alındı. Edinilen bilgiye göre Bakırköy’de lüks saat mağazası bulunan Yusuf Tutuş, tartışmalı saatle ilgili tanık olduğu boyutu şöyle anlattı:

'Epeyce saat alır'

“Reza Zarrab’ı tanırım. İyi müşterilerimden birisidir, benden epeyce saat alır, takriben yılda 20-30 civarında saat satın alır, sağa sola hediye eder, bildiğim kadarıyla hediye etmeyi sever. Aldığı saatlerin değeri genellikle 20 bin ile 50 bin Euro arasında değişir. Reza Zarrab ile aramızda yılda 1 milyon Euro’dan daha fazla saat ticareti olmaktadır. Paralarımı da aksatmadan ödemektedir.

‘Arkadaşım çekindi’

İsviçre ile olan konu tahminen 1 yıl önce gündeme geldi. Bana ‘İsviçre’den bir saat alınacak, Türkiye’ye getirilecek, senin orada tanıdıkların vardır, hemen uçuracağın birisi var mı, bana bu konuda yardımcı olabilir misin’ dedi. Benim de Almanya’da bir arkadaşım vardı, ondan rica ettim. Arkadaşım gidip saati almak istedi fakat Almanya’da çalıştığı ve orada oturduğu için böyle bir saati alması halinde geliri ile mütenasip olmayacağından dolayı başının derde girebileceği gündeme geldi. Bunun üzerine onu geri çektik ve benim de saatle ilgim burada kesilmiş oldu. Daha sonra başka birisini gönderip aldırmış, duyduğum kadarıyla Murat isminde şoförü veya kaptanını göndermiş.

'Beyaz altından yapıldı'

İsviçre’den alınmasını söylediği saat dünyanın en değerli saat markasıdır, beyaz altından imal edilmiştir, saatin fiyatı sonradan öğrendiğim kadarıyla 300 bin Frank civarındaymış. Bu bahse konu saati de ‘Alıp ağabeye vereceğiz’ diye söylemişti, ağabeyden kimi kastettiğini bilmiyorum ama son zamanlarda ağabey diye hitap ettiği kişi sayısı biraz fazlaydı. Saatin markası Patek Philippe 5100G idi. G beyaz altındemektir.”

Hizmetçi: Sadece çikolata vardı

CHP’nin komisyon üyeleri, Eski Bakan Egemen Bağış’a çikolata kutusunda gönderilen rüşvet paketini aldığı iddia edilen evdeki yardımcısı Maria Cazanji’nin ifadesinde çelişkiler olduğunu savunarak, komisyonun yeniden dinlemesini talep edeceklerini açıkladılar. Edinilen bilgiye göre 2008’den beri Bağış Ailesi’nin yanında çalışan Moldova uyruklu Cazanji, paket olayıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Bir yıl kadar önce evde bulunduğum sırada, site güvenliğinden evi dahili telefondan aradılar. Bir paket geldiğini söylediler. Ben evin hanımı yani Egemen Bey’in eşi Beyhan Hanım’ı aradım, ancak ulaşamadım. Egemen Bey’i telefonla aradım. Kendisine bir paket geldiğini ve güvenlikte olduğunu söyledim. Bana ‘Haberim var, pakette çikolata var, git al’ dedi. Daha doğrusu ‘Git al haberim var’ dedi. Çikolata var deyip demediğini aradan zaman geçtiği için tam hatırlayamıyorum.

‘Üstünden gördüm’

Güvenliğin yanında bir araba vardı. Arabadan birisi bana bir karton poşet verdi, bir şey söylemedi. Çantanın içinden üzeri tülle sarılmış sanki gümüş bir tabak içinde çikolata olduğunu gördüm. Beyhan Hanım gelince kendisine söyledim. O da ‘Bunları ne yapacağız, güvenliklere dağıtalım’ dedi. Kendisi tülü dahi açmadı. Ara sıra evde bayramlarda buna benzer şekilde çikolata gelir. Onları da genellikle sağa sola dağıtırdık. Paketi ben açtım. İçinden çikolatadan başka bir şey çıkmadı. Daha doğrusu çikolata dışında o tabağın içinde başka bir şey yoktu. Çünkü ben her yerini gördüm. Bunun dışında o günlerde veya başka zamanda kravat veya elbise türünden bir şey gelmedi. Gelse ben mutlaka görürdüm.”

Gömlek çelişkisi

Zarrab ise savcılık ve Emniyetteki ifadesinde “Kesinlikle Egemen Bey ile hiçbir şekilde menfaat alışverişi olmamıştır. Evine para gönderildiği iddiası doğru değildir. Bir kez evine bayram hediyesi olarak Vakko’dan bir gömlek gönderdim” demişti.

5 milyon lirayı 2 milyona indirdi

Komisyon’un incelemesi Reza Zarrab’ın soruşturma sürecindeki ilginç bir ‘düzeltmesini’ de ortaya çıkardı. Zarrab, tanıklıktan çekilme hakkını kullanarak Meclis Komisyonu’na bilgi vermemişti. Ancak muhalefet partilerinin üyeleri, Zarrab ile Zafer Çağlayan arasında para alışverişinin itirafı olarak gördükleri ifadelerin Komisyon raporuna alınmasını talep ediyor. Zarrab’ın 5 Mayıs ve 21 Mayıs’ta soruşturma savcılarına anlattıkları şöyle:

5 Mayıs: 5 milyon

Ekonomi Bakanı Muş’ta yapılan bir okula yardım için destek olabileceğimi söylemem üzerine kendisine 2 milyon lira elden göndermem söz konusudur. 2 milyon lira da ramazan paketleri için gönderdim. 1 milyon lira da sanırım Muş’ta yapılan bir caminin inşaatına yardım için gönderdim. Ben sadece yardımı yaparım, geri kalan ayrıntılar ile çok fazla uğraşmam. Yaptığım yardımın yerine ulaşıp ulaşmadığını çok denetlemem. Bu husus, yardımı yapacak olanın hamiyetine kalmış bir husustur.

21 Mayıs: Hata olmuş

5 Mayıs 2014 tarihinde belirttiğim rakamlar hatalı olmuş. O gün siz sorunca ben ilk aklıma gelenleri söyledim. Daha sonra yaptığım araştırmada ben okul için Sayın Bakan’a 1 milyon lira yardımda aracılık için ricada bulunmuşum. Ramazan paketleri için 1 milyon lira yardım parası göndermişim. Camiye yaptığım yardımı da biz doğrudan kendimiz yapmışız. Bu hususları düzeltiyorum.