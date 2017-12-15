Zarrab hakkında yeni iddia: ABD'li hâkim ve savcılar kendisine inansın diye büyü yaptırdı!

BM'nin ambargosu ve ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla Miami'de tutuklanan Türkiye ve İran vatandaşı Reza Zarrab'ın Türkiye'de gözaltına alınan 14 çalışanı serbest bırakılırken, 3 çalışanın sorgusu devam ediyor. Sorgudan elde edilen bilgilere göre Zarrab, 'ABD’li hakim ve savcıların ağzı ve gözünün bağlanması, hakim ve savcıların kendisi ne söylerse inanması' için büyü yaptırdığı, büyü için çalışanlarını Hatay, Fas ve Dubai’ye gönderdiği iddia edildi.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, adliyeye çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 'Zarrab'ın karakutusu' oldukları iddia edilen sekreteri Sinem A., muhasebeci Regaip A. ile Mustafa H.’nin sorgusu ise sürüyor.

'Hâkim ve savcıların ağzı ve gözünün bağlanması..."

Soruşturmada gündeme gelen ilginç ayrıntılardan biri ise ABD'de Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla'nın sanık olduğu davada tanıklık yapan Zarrab’ın ABD’de tutuklandıktan sonra, kendisi hakkındaki davanın seyri konusunda falcılara başvurduğu, davayı yürütecek hakim ve savcıları etkilemek için büyü yaptırdığı yönündeki iddialar. Buna göre Zarrab bazı çalışanlarını Hatay’ın yanı sıra Fas’a ve Birleşik Arap Emrilikleri’nin Dubai kentine göndererek 'ABD’li hakim ve savcıların ağzı ve gözünün bağlanması, hakim ve savcıların kendisi ne söylerse inanması' için büyü yaptırdı.

ABD’ye gitmeden önce Zarrab'ın 3 yıl asistanlığını yapan Sinem A.’nın, iş adamının tüm özel ve gizli yazışmalarını bildiği öne sürülüyordu. A.’nın ayrıca, 17-25 Aralık operasyonları sonrasındaki ilişkileri ve yazışmaları organize eden 'karakutu' olduğu iddialar arasında. Regaip A. ise Zarrab’ın para trafiğini takip etmekle suçlanıyor.

Zarrab ABD’de tutuklandıktan sonra ABD'den el yazısıyla Türkiye’ye gönderdiği notlarda falcı yorumlarına rastlanmıştı. Sinem A.’nın, Zarrab’ın isteği ile görüştüğü falcının kimliği merak konusu olmuştu. Zarrab’ın falcısının, çok sayıda ünlüye danışmanlık yapan Ş.B. olduğu öne sürülmüştü.

'Dayım Benim'in ödemelerini yapıyordu

Reza Zarrab’ın ‘Dayım Benim’ adlı İngiliz atının ödemeleri de muhasebeci Regaip A. tarafından yapılıyordu. Gözaltındaki diğer çalışan Mustafa H. ise Zarrab’ın işyeri ve evlerindeki güvenlik kameralarının da aralarında olduğu teknik işlerini takip ediyordu. Sarıyer’de Zarrabf’a şirketin evraklarını yaktıkları öne sürülen çalışanların, imha edilenlerin gereksiz evraklar olduklarını savundukları da öğrenildi.