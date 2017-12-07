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Zarrab: ‘Hakan Atilla taş koydu’

Nafiz Albayrak / New York, 7 Aralık (DHA) - Reza Zarrab’ın çapraz sorguya tutulduğu duruşmanın ikinci bölümünde de, Hakan Atilla’nın avukatı Cathy Fleming, Zarrab’ın değişik kişilerle yaptığı telefon görüşme kayıtlarını dinletti

07 Aralık 2017 12:37

Nafiz Albayrak / New York, 7 Aralık (DHA) - Reza Zarrab’ın çapraz sorguya tutulduğu duruşmanın ikinci bölümünde de, Hakan Atilla’nın avukatı Cathy Fleming, Zarrab’ın değişik kişilerle yaptığı telefon görüşme kayıtlarını dinletti. Bu kayıtların kendi konuşmalarının içeriğini doğru olarak yansıttığını kabul eden Zarrab, Fleming’in Halkbank ile yaptığı işlemler kapsamında \"Hakan Atilla taş koydu dediniz, doğru mu\" sorusunu \"Doğru\" diye yanıtladı. Zarrab, Fleming’in, \"Süleyman Aslan, sizin yanınızda Hakan Atilla’yı arayıp, bu işi yapacaksın dedi, doğru mu?\" sorusuna da \"Evet doğru\" karşılığını verdi. 
Fleming’in özellikle birçok sorusunu \"Hatırlamıyorum\" diye yanıtlayan Zarrab, bunun gerekçesini de, \"Savcılıkla yaptığım anlaşma gereği, yüzde yüz doğruları söylemem gerektiği için, hatırlayamadığım şeyleri dile getirmek istemiyorum\" diye açıkladı. 
Hayali ihracat ağını genişletmek ve rakiplerini durdurmak için, İran’dan rakiplerinin alamayacağı belgeler edindiklerini aktaran Zarrab, Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın da yardımıyla en büyük rakiplerinden biri olan kuyumcu Ahmet Alacacı’yı devre dışı bıraktıklarını anlattı. 
Duruşmada, \"Ayakkabı kutularında taşınan paralar\" ile \"17 Aralık\" da gündeme geldi. Zarrab, Fleming’in sorusu üzerine bir çalışanına \"500 bin dolar hazırlat, ayakkabı kutularına koy, hediye paketi gibi yap, yanına çikolata da ekle. Aktif ile ilgili. Ortaköy’e yollat\" talimatı verdiğini kabul etti. Zarrab’a paranın ne için ve kime gönderildiği ise sorulmadı. 
Zarrab, \"Türkiye’de Aralık 2013’te tutuklandınız mı? Sonra ne oldu?\" sorusuna karşılık, \"Doğru tutuklandım ve 76 gün cezaevinde kaldım. Sonra soruşturmadaki herkes hakkında takipsizlik kararı verildi\" dedi. 
Serbest kaldıktan sonra da hakkında medyada çok sayıda haberler çıktığını anlatan, Zarrab, serbest bırakıldıktan sonra katıldığı bir televizyon programı ve yaptığı basın açıklamasına yönelik soruya \"Takipsizlik kararından sonra hakkımda çok yayınlar yapıldı. Ben de altın kaçakçılığı yapmadığımı savundum. Başkalarını çok net hatırlamıyorum\" yanıtını verdi. 
Fleming’in, \"Serbest kalınca Halkbank’a geri gittiniz işlerinizi sürdürmek için. Kendi ifadelerinize göre, Süleyman Aslan da, Levent Balkan da o zaman gitmişti. Yeni Genel Müdür Ali Fuat Taşkınoğlu ile görüştünüz. Sizin hayali ihracat yapmanıza katkıda bulunduğunu ve tanıdığınız Hakan Atilla ile neden görüşmediniz?\" sorusunu \"Ali Fuat Taşkınoğlu ile görüştüğüm doğru. Hakan Atilla’dan çok daha yüksek düzey insanlara gidip görüşmüştüm hanımefendi\" diye yanıtladı. 
Çapraz sorgulama, Perşembe günü yerel saatle 09:30’da yeniden başlamak üzere sona erdi.

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