Zarrab gözaltına alınmadan 5 gün önce Arkla Otelcilik Başkanlığı'ndan istifa etmiş!

ABD’de tutuklu bulunan Reza Zarrab’ın gözaltına alındığı 19 Mart’tan sadece 5 gün önce otelcilik alanında yatırım yapmak için kurduğu Arkla Otelcilik’in başkanlığından ayrıldığı ortaya çıktı. Zarrab’ın bu şirketi Ak Sigorta’nın genel müdürlük binasını 72 milyon dolara satın almasıyla gündeme gelmişti.

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, Zarrab, ABD’de 19 Mart tarihinde tutuklanmıştı. Bundan 5 gün önce 14 Mart 2016 tarihinde yapılan toplantıyla Zarrab Arkla Otel’in yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliğinden ayrıldı. Karar 10 Mayıs 2016 günü sicil kayıtlarına işlendi.

"2013 yılında kuruldu"

Arkla Otelcilik ve Turizm Anonim Şirketi 15 Mayıs 2013 tarihinde Reza Zarrab ve Şeyda Eromi tarafından kuruldu. Şirketin ilk ünvanı İlkhanedan Otelcilik ve Turizm Anonim Şirketi’ydi. 2 milyon liralık sermaye ile kurulan şirkette Reza Zarrab’ın hissesi 200 bin lira, Şeyda Eromi’nin hissesi ise 1 milyon 800 bin liraydı. Firmanın iş konusu ise, otel, motel, yüzer otel, tatil köyü, gece kulübü, diskotek, lokanta, marina ve diğer her çeşit turistik tesisler ile eğlence ve istirahat yerleri inşa etmek, kurmak ve işletmek olarak belirlendi.

Şirket kurulduktan sonra Aksigorta’nın Genel Müdürlük binasını 72 milyon dolara satın aldı. Bu satın alma Aksigorta’nın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na 30 Mayıs 2013 tarihinde yaptığı bildirimle ortaya çıkmıştı. Şirket kurulduktan 13 gün sonra ünvanı Arkla Otelcilik olarak değiştirildi. 3 Haziran 2013 tarihli ticaret sicil gazetesinde yer alan ilanla, şirketin ünvanı değiştirilirken, sermayesi de 60 milyon liraya çıkarıldı. Artırılan 58 milyon liranın nakden artırıldığı, dörtte birlik kısmın kararın tescil tarihinde, kalan kısmın da 24 ay içinde ödenmesi kararlaştırıldı. Ancak ortakların sermaye artışının ne kadarını karşıladığına ilişkin bir bilgi yer almadı. Arkla Otel, bu kararın ardından iki gün sonra da Aksigorta’nın Genel Müdürlük binası 72 milyon liraya almıştı.

Ayrılma kararı 14 Mart

Arkla Otelcilik’in İstanbul Ticaret Odası kayıtlarında yer alan bilgilerine göre, 14 Mart 2016 günü şirketin genel kurulu toplandı. Bu toplantıda yeni yönetim kurulu seçildi. Kayıtlarda Şeyda Eromi tek başına yönetim kurulu üyesi olarak yer aldı. Zarrab’ın diğer şirketlerinin yönetiminde ise bir değişiklik görülmedi.

Reza Zarrab bir süredir Royal olan şirketlerinin ünvanlarını Roysar olarak değiştiriyordu. 2012 yılında kurulan Royal Mobilya Dekorasyon Şirketi’nin de ünvanı 10 Mart 2016 tarihinde Roysar Mobilya Dekorasyon olarak değiştirildi.