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Dünya

Zarrab duruşmanın 6. gününde ifade veriyor

New York, 6 Aralık, (DHA)- ABD’de Rıza Zarrab’ın tanık olarak dinlendiği davanın altıncı gününde ifade veriyor

06 Aralık 2017 21:48

New York, 6 Aralık, (DHA)- ABD’de Rıza Zarrab’ın tanık olarak dinlendiği davanın altıncı gününde ifade veriyor. Duruşmada Avukat Fleming, Sarraf’a “Daha önce hiç Hakan Atilla’nın ofisine gitmediniz değil mi?” sorusunu sordu. Zarrab ise  “Atilla’nın bankadaki ofisine hiç gittiğimi hatırlamıyorum hanımefendi.” Yanıtını verdi. Ayrıca ofisinin kaçıncı kattı olduğunu da bilmediğini söyledi. Duruşmada bugün savunmanın ses kayıtları dinletiliyor ve İngilizce dökümleri kabul ediliyor.  Zarrab ayrıca Hakan Atilla’nın tutuklanmasını duyduğunda çok şaşırdığını da ifade etti.  Avukat Fleming, Zarrab’a “Atilla’nın tutuklanmasına çok şaşırdığınızı ifade etmişsiniz.” dedi. Zarrab ise  “Evet. Şok geçirdim” yanıtını verdi.Duruşmada Zarrab ayrıca İran Cumhurbaşkanıyla hiç görüşmediğini de kaydetti. “İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Ali Hamaney ve eski cumhurbaşkanı Ahmedinejad’la hiç görüşmedim” dedi.  Duruşmada dinletilen bir ses kaydı sonrasında, Zarrab kaydın kendisiyle Süleyman Aslan arasında olduğunu söyledi. Halkbank’ta Aslan ve Hakan Atilla ile yapılan bir toplantının ardından gerçekleşen telefon görüşmesi olduğu ifade edildi.

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