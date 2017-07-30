Zarrab davasında yargılanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı'ndan kefaletle serbestlik talebi

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden Reza Zarrab davasında tutuklu olarak yargılanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, 2 Milyon Dolar kefalet karşılığında serbest bırakılıp tutuksuz olarak yargılanmasıyla ilgili mahkemeye yeni bir başvuruda bulundu. Atilla, yaptığı yeni başvuruda Hakim Richard Berman'a Halkbank'ın ortaklık yapısını da anlattı.

Halkbank’ın ortaklık yapısı ve Amerikalı ortaklarıyla ilgili sorusunu da yanıtlandı. Atilla'nın yanıtları çarpıcı bir gerçeği gözler önüne serdi. Gözaltına alındığında, AKP'liler tarafından "Halkbank milli banka olduğu için hedef" savunması yapılmıştı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Atilla’nın 20 Temmuz’da yaptığı kefalet başvurusuna davanın hakimi Richard Berman itiraz etmiş, kefalet paketinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etmişti. Hakim Berman, Atilla’dan ayrıca sorduğu soruları yanıtlamasını da istemiş ve en kısa zamanda yeniden bir kefalet başvurusu yapmasına hükmetmişti.

Atilla, avukatları Victor J. Rocco, Thomas E. Thornhill ve Cathy Fleming aracılığıyla yaptığı yeni ve daha kapsamlı kefalet başvurusunda hakim Berman’ın Halkbank’ın ortaklık yapısı ve Amerikalı ortaklarıyla ilgili sorusunu da yanıtladı

Atilla’nın avukatları tarafından mahkemeye sunulan yeni başvuruda, Atilla’nın 22 yıllık evli olduğu, 20 yaşında Türkiye’de üniversiteye giden bir oğlu olduğu belirtildi. Atilla’nın Halkbank’ın 14 genel müdür yardımcısından biri olduğu ifade edilerek vergiler düştükten sonra aylık kazancının on bin dolar olduğu beyan edildi. Kariyerini korumak istediği için kaçma riski taşımadığı savunuldu.

"Atilla iki milyon dolar kefaletle serbest bırakılsın"

Atilla’nın avukatları müvekkillerinin iki milyon dolar karşılığında mahkeme tarafından kefaletle serbest bırakılıp tutuksuz yargılanması talep etti. Bu kefaletin bedeli için sağlanması gereken hisse senetleri karşılığında da Atilla ve karısının atacağı ortak imzayla 800 bin dolarlık mal varlıklarını teminat olarak gösterecekleri belirtildi. 800 bin dolarlık mal varlıklarının ayrıntıları da detaylarıyla verildi.

Atilla ve eşinin mal varlıklarını dökümü ise şöyle:

İstanbul Ataşehir’de 350 bin dolar değerinde bir apartman dairesi.

İzmir, Çeşme’de 140 bin dolar değerinde yazlık ev.

İzmir, Çeşme’de 160 bin dolar değerinde çiftlik arazisi ve burada hala devam eden inşaata ödenen 30 bin dolar.

Kooperatife yapılan 40 bin dolarlık bir yatırım. (Yatırımın tamamlandığında buranın yatırımın değerinin toplamda 100 bin dolar edeceği ifade ediliyor.)

Karı kocanın Halkbank’ta bulunan ortak mevduat hesabındaki 140 bin dolar. Bu banka hesabından belirtilen hesaplar için aylık ödemeler yapıldığı vurgulanıyor. Ayrıca oğullarının okul masrafları ve ailesinin Atilla’nın yargı sürecinde ABD’ye gelip gidecekleri ifade edilerek bu masrafların ortak banka hesaplarından karşılanacağı belirtiliyor.

"Pasaportlarına el konuldu dava sonuçlanana kadar başvuru yapmayacak"

Başvuruda, Atilla’nın tüm seyahat belgelerini teslim ettikten sonra GPS sistemiyle elektronik olarak gözetlenip kefalet karşılığında tutuksuz olarak yargılanması talep ediliyor. Atilla’nın, devlet memuru olması nedeniyle kendisine verilen hizmete özel gri pasaportu ve diğer şahsi pasaportuna, tutuklanması sırasında Amerikan makamlarının el koyduğu vurgulanıyor. Atilla’nın Amerika’dan yurt dışına çıkmak için dava sonuçlanan kadar yeni bir başvuruda bulunmayacağı ifade ediliyor. Başvuruda ayrıca, adresi yetkili makamlar tarafından da onaylanacak küçük bir evde, Manhattan’da gözetim altında tutuksuz olarak yargılanmayı talep ettiği belirtiliyor.

Halkbank’ın ortaklık yapısı

Atilla, Hakim Berman’ın, "Halkbank’ın ortaklık yapısı, sahipleri ve Amerikalı hissedarları kim?" sorusuna yanıt olarak Halkbank’ın internet sitesindeki bilgiler gösterdi.

Bu bilgilere göre Halkbank’ın yüzde 51,11 hissesinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kontrolünde olan varlık fonunda olduğu, geriye kalan yüzde 48,88 oranındaki hissesinin de İstanbul Borsası’nda serbestçe satış ve dolaşımın yapıldığı ifade ediliyor.

Halkbank hisselerinin, yatırım danışmanları, emeklilik fonları, sigorta şirketleri ve dünyadaki diğer yatırımcıların elinde olduğu vurgulanıyor.

Halkbank’ın Amerikalı ortakları kimler?

Hakim Berman’ın Halkbank’ın Amerikalı ortaklarıyla ilgili sorusunun cevabı da Bloomberg’den elde edilen verilere göre cevaplandırılmış. Türkiye Varlık Fonu’ndan sonra Halkbank’ın en yüksek hisseye sahip ortakları ve hisseleri oranları şöyle:

Vanguard Group - %2,88

Blackrock - %1,86

Grantham Mayo Van Otterloo & Co - % 1,66

Dimensional Fund Advisors LP - %1,1

JP Morgan Chase - %1,01

California Eyaleti - %0,46

SEI Investments - %0,27

Charles Schwab Corp. - %0,19

Atilla'nın Hakim Berman’a verdiği yanıttaTürkiye Devleti kontrolundaki "Varlık Fonu" dışında Halkbank’ın diğer büyük Türk hisse sahipleri şöyle sıralanıyor:

Anadolu Hayat Emeklilik AŞ – %0,36

AK Portföy Yönetimi – %0,22

Halk Portföy Yönetim AŞ – %0,21

Garanti Emeklilik ve Hayat – %0,19