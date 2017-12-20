"Zarrab davasında tek somut delil, sanık lehine kanıta dönüştü, yargıç bile rahatsız"

Habertürk yazarı Serdar Turgut, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla tutuklanan iş adamı Reza Zarrab'ın tanık olmayı kabul ederek ifade verdiği, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın da tek sanık olarak yargılandığı davada tek somut delilin sanık Atilla lehine döndüğünü belirterek, "Atilla’ya bir telefon geldiği anda onun aslında havada uçakta olduğu ispat edildi. Yani anlayacağınız, tek somut delil birden sanık lehine kanıta dönüştü" dedi.

Duruşmanın yargıcı Berman'ın davadan kaygılı olduğunun altını çizen Turgut, "Davanın düşürülmesi için savunma tarafından verilen önerilerden bir tanesi hakkında karar vermedi ve bunu bir opsiyon olarak elinde tutmayı sürdürüyor" diye yazdı.

Serdar Turgut'un Habertürk'teki "Yargıç bile davadan rahatsız" başlığıyla yayımlanan yazısından ilgili bölüm ( 20 Aralık 2017) şöyle:

Sona yaklaşıldı, ama davanın perde arkasındaki tartışma katiyen bitmiyor.

Dün savunma, savcılar, hâkim ve Hakan Atilla bir saat gecikmeyle yargıcın odasından açılan kapıdan girdiler salona.

Yargıcın odasında erken saatlerden itibaren bir toplantı yapıldı.

Yargıç Berman, karar için çekilmelerini isteyecek jüriye istenilen ceza ile davada sunulan kanıtlar arasındaki ilişki konusunda bir şeyler söylemek zorunda.

Yargıç, sunulan kanıtların yeterli olmadığı düşüncesinde. Gerçekten deHakan Atilla hakkındaki suçlamalar çok ciddi ve ağır hapis cezası getirebilir, ancak bunun için çok sağlam kanıtların olması gerekiyor.

Bu davada savunma harika bir iş çıkardı diyemem, ama savcılığın da döküldüğünü kesin söyleyebilirim.

Hakan Atilla’ya birçok şey söylüyorlar, ama bunun arkasında duracak sağlam kanıtı bir türlü çıkaramadılar. Çıkardıklarını sandıkları tek somut kanıtı da savunma, sanığın lehine döndürdü. Atilla’ya bir telefon geldiği anda onun aslında havada uçakta olduğu ispat edildi. Yani anlayacağınız, tek somut delil birden sanık lehine kanıta dönüştü.

İşte bu yüzden yargıç bile sürdürülen davadan kaygılı.

Davanın düşürülmesi için savunma tarafından verilen önerilerden bir tanesi hakkında karar vermedi ve bunu bir opsiyon olarak elinde tutmayı sürdürüyor.

Savunmadan bir kaynak, Yargıç Berman’ın bu konuda jürinin kararından sonra karar vermeyi düşündüğünü söyledi. Yani anlayacağınız, jüri Hakan Atilla’yı suçlu bulsa bile yargıcın davayı düşürüp sanığın serbest kalmasını sağlama hakkı var ve bu defa bu hakkı kullanması hiç de şaşırtıcı olmayacak.