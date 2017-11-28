Zarrab davasında flaş gelişme

Nafiz Albayrak / New York, 27 Kasım (DHA)-ABD\'de tutuklu olarak yargılanan Reza Zarrab davasına bakan Yargıç Richard Berman, \'Zarrab davasının tek sanığının, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla olacağını\' söyledi. Davada görev yapacak jüri üyelerinin seçimi için yapılan duruşmaya Atilla, mahkum üniforması yerine takım elbise ile çıktı. Reza Zarrab duruşmaya katılmadı. Daha önce \'ABD Zarrab\'a karşı\' olan dava adı da \'ABD Atilla\'ya karşı\' olarak değiştirildi.

Yargıç Richard Berman jüri, seçim sırasında adaylara bilgi verirken tek sanığın Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla olduğunu belirterek, jüri adaylarına \"Sizin jürilik yapacağınız davada bir tek Mehmet Hakan Atilla yargılanacaktır\" dedi. Yargıcın bu açıklaması Reza Zarrab\'ın savcılıkla işbirliği yaptığı ve anlaşmaya vardığı iddialarını güçlendirdi. Daha sonra Hâkim Richard Berman, Atilla\'nın ABD\'nin İran\'a uyguladığı yaptırımları yasa dışı yollarla delmek, ABD kurumlarını aldatmak ve kara para aklamakla ilgili suçlarını 6 madde halinde okudu. Jüri adaylarına yönelik konuşan Berman, adayları ABD yargı sisteminin en önemli unsurlarından biri olarak tarif ederek teşekkür etti. Ardından ise adaylara savcılarla veya savunma avukatlarıyla daha önce kişisel veya iş ilişkileri olup olmadığını sordu. Berman\'ın aday jürileri tek tek ayağa kaldırarak, Mehmet Hakan Atilla, avukatı veya savcılıktan herhangi birini tanıyıp tanımadıklarını sorması dikkat çekti. Duruşmaların 2, 3 veya 4 hafta seri olarak devam edeceğini söyleyen Berman hafta içi her gün başlangıç saati olarak 09.15\'i verdi. Davaya seçilecek jüri üyelerinin ad ve soyadları gizli tutuldu, jüri üyeleri numaralarla tanımlandı. Jüri adaylarının sayısının fazla olması nedeniyle gazeteciler ve diğer izleyiciler duruşmayı başka bir salonda video konferans yoluyla izledi.

