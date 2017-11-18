"Zarrab davası Türkiye'ye karşı sopa gibi kullanılmak isteniyor"

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla Mart 2016’dan bu yana tutuklu bulunan Türkiye ve İran vatandaşı Reza Zarrab davasını ABD'de izleyen CHP Genel Başkanı Erdal Aksünger, "Neden Reza'ya gösterilen ilgi Halk Bankası'na, Hakan Atilla'ya gösterilmiyor. Burada Türkiye'yi mahkum etmek istiyorlar. FETÖ'nün manipülasyonu var. Bazı isimler dosyadan ayıklanmış. Bu dava Türkiye'ye karşı bir sopa gibi kullanılmak isteniyor" dedi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre Aksünger'in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Zarrab kayıp değil, konuşmuş, itiraflarda bulunmuş ve tanık korumaya alınmış olabilir. Avukatlarının Zarrab ile görüşememesi ve nerede olduğunu bilmemesi mümkün değil, görüşemiyorlarsa, bunu Zarrab istemiyordur.

"Tanık bile olabilir"

Jürili yargılamanın başlayacağı 27 Kasım'daki duruşmada Zarrab'ı tanık olarak bile görebiliriz. Savcılıkla anlaştığı gibi bir görüntü var. Yüzde 90 ihtimalle yaşananlar buna işaret ediyor.

Dava 2 yıldır sürüyor. ABD yargı sisteminde dava dosyasındaki bilgiler, açık kaynak olarak bakanlığın sitesinde yayınlanıyor. Anlaşmalı davalarda ise ek iddialara savunma yapılmıyor. Aynı davada yargılanan Hakan Atilla'nın avukatları her türlü bilgi paylaşımında bulunurken Zarrab'ın avukatları bu bilgileri paylaşmadı. Zarrab'ın üzerine siyah bir tül çekiliyor.

"FETÖ manipülasyonu"

Neden Reza'ya gösterilen ilgi Halk Bankası'na, Hakan Atilla'ya gösterilmiyor. Burada Türkiye'yi mahkum etmek istiyorlar. FETÖ'nün manipülasyonu var. Bazı isimler dosyadan ayıklanmış. Bu dava Türkiye'ye karşı bir sopa gibi kullanılmak isteniyor.

"Zarrab itirafçı oldu"

ABD'li basın kuruluşu NBC'nin internet sitesinde yer alan haberde, İran ve Türkiye vatandaşı işadamı Reza Zarrab'ın New York'ta yargılandığı davada savcılıkla işbirliğine başladığı iddia edildi. İddia, soruşturma konusunda bilgi sahibi olan iki kaynağa dayandırıldı. Haberde, Zarrab'ın hapisten çıkarıldığı ve savcılık makamı ile görüşmeye başladığı söylendi. NBC haberinde, “Savcılık Zarrab'dan Türkiye hükümeti ile görevden alınan Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn arasındaki bağlara dair bilgi talep edebilir"