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'Zarrab aslında ödülü almaya gelmeyecekti, ama Erdoğan'ın...'

Posta gazetesinden Zarrab fotoğrafının perde arkasına ilişkin iddia...

23 Haziran 2015 13:37

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin elinden Türkiye İhracatçılar Meclisi Mücevher İhracatı Şampiyonu plaketi alan Reza Zarrab'ın aslında törene katılmaya niyeti olmadığı öne sürüldü.

Gündeme bomba gibi düşen, "Şampiyon Zarrab" fotoğrafının ardından bu karede yer alan iki bakandan farklı açıklamalar gelirken Zarrab'la ilgili de bir kulis bilgisi gündeme geldi. Posta gazetesinde yer alan habere göre, Zarrab aslında ödül törenine gelmeyecekti. Plaketi almak için de bir şirket yöneticisini yollayacaktı. Ancak kararını törenin katılımcıları arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yer aldığını öğrenince değiştirdi ve ödülünü almaya kendi geldi.
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş ve Bakan Zeybekçi'nin sahneye çıkana kadar ödülü kimin vereceğinden haberleri olmadığı belirtilirken, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ise, "Reza Zarrab'ı yargılamak bize düşmez" açıklamasını yaptı.

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