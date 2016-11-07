Zarok Tv Genel Yayın Yönetmeni: RTÜK, alınan kapatma kararını geri aldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Olağanüstü Hal (OHAL) sürecinde çıkarılan KHK kapsamında hakkında kapatma kararı verilip binası mühürlenen Zarok Tv hakkındaki kararı geri aldı.

26 Eylül 2016 tarihinde kapatılan Zarok TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Dilek Demiral, T24'e yaptığı açıklamada, RTÜK'ten kendilerine kararın kaldırıldığına dair tebligatın ulaştığını söyledi. Demiral, "Bu hafta içinde tekrar yayına başlayacağımızı umuyoruz. Biz başından itibaren hakkımızdaki bu kararın yanlışlıkla verilmiş olduğunu ve bu hatadan dönülmesini umduğumuzu belirttik. Sonuç olarak aslında bir yanlıştan dönüldü. Bu süre içinde bizi yalnız bırakmayan, desteğini esirgemeyen, varlığıyla bize güç veren izleyicilerimiz başta olmak üzere bu kararın geri alınma sürecinde her türlü desteği veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Umarız bu karar yeni güzel günlerin başlangıcı olur" dedi.

AP'den çağrı yapılmıştı

Avrupa Parlamentosu’ndan 59 milletvekili, Avrupa Birliği Dış İşleri ve Güvenlik Yüksek Temsilciliği ile Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini'ye mektup yazarak, Zarok TV başta olmak üzere Türkiye’de muhalif televizyon kanalarının kapatılmasını kınamıştı. Bu gelişmeden sonra AP'den Türkiye'ye "kararı kaldırın" çağrısı yapılmıştı.



