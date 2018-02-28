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Dünya
Deutsche Welle

Zarif'in uçağına yakıt ikmali krize dönüştü

Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'ya gelen İran Dışişleri Bakanı'nın uçağına ABD'nin yaptırımlarını delme endişesiyle hiçbir firmanın yakıt ikmali yapmadığı ortaya çıktı. Görevi Alman Hava Kuvvetleri üstlendi.

28 Şubat 2018 15:30

Almanya'da 16-18 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı sırasında bir skandal son anda engellendi. Batı Alman Radyoları (WDR), Kuzey Alman Radyoları (NDR) ve Süddeutsche Zeitung'un haberine göre, Münih Havalimanı'ndaki firmalar Güvenlik Konferansı'na katılan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in uçağının yakıt ikmalini yapmak istemedi.

Söz konusu haberlere göre, Almanya ziyareti öncesinde Münih Havalimanı'ndaki firmalarla irtibat kuran İran Dışişleri Bakanlığı, firmalardan olumsuz yanıt aldı. Firmaların ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal etmekten çekindiği için uçağın yakıt ikmalini yapmaya yanaşmadığı tahmin ediliyor.

Tahran'dan direkt uçuşla değil, Hindistan üzerinden Almanya'ya gelip, buradan da Moskova'ya devam etmeyi planlayan Cevad Zarif'in, yakıt ikmali sorunu üzerine Almanya'ya gelmekten vazgeçmeyi düşündüğü belirtiliyor.

Özel izinle ikmal

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Wolfgang Ischinger medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in toplantıya katılımının "büyük güçlüklerle" sağlanabildiğini kaydetti. Ischinger konuyu çözebilmek için Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan ve Savunma Bakanlığı'ndan yardım istedi.

Çözüm olarak Alman Hava Kuvvetleri devreye girdi. Cevad Zarif Münih Güvenlik Konferansı'ndayken Alman Hava Kuvvetleri bünyesinde görev yapan askerler uçağa 17 bin litre yakıt ikmali yaptı. Ancak bu da çok kolay olmadı. Sadece sivil uçuşlara açık alan Münih Havalimanı'nda Alman hava Kuvvetleri'nin yetkisi bulunmadığı için Alman ordusunun Zarif'in uçağıyla ilgilenebilmek için "yabancı ikmal izni" başvurusu yapması gerekti.

dpa/BW,GY

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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